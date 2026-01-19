K-POP 文化掀「幼態臉」風潮！為何年輕卻顯老？專家解析臉部老化 4 關鍵
近年全球醫美市場日趨成熟，統計發現，台灣受訪者中超過 40% 民眾曾接受過至少一次美容保養療程。隨著需求擴大，醫美保養市場趨勢也正產生轉變，專家表示，從單純「填補凹陷」進化為日常保養一部分。
受到韓國 K-POP 文化影響，近年美容保養吹起「幼態臉」風潮。「幼態臉」常見特質包括圓潤、飽滿、緊緻且富有澎潤感的面部輪廓，強調在保有個人特色的同時，呈現自然、柔和的年輕樣貌。
面部「土石流」！老化引發 4 問題
台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光醫師表示，皮膚老化並非一夕之間產生，而是隨時間逐漸累積的結構性變化，研究顯示，自 25 歲起皮膚膠原蛋白含量每年約下降 1%；女性於停經後甚至可能在 5 年內流失高達 30%。
淨妍醫美集團高雄院長殷紹閔醫師指出，臉部就像是一座山，當真皮層的支撐結構減少，就讓面部如同遭遇「土石流」，可能引發四大老化現象，許多患者會說「自己看起來很累、好像老很多。」其實，「年輕，看起來卻顯老」，關鍵不一定是皺紋，實際可能和肌膚底部結構流失造成陰影與凹陷有關。
臉部支撐下降、輪廓鬆弛
法令紋、木偶紋陰影加深
中臉凹陷、顯疲態
皮膚彈性下降與細紋出現
塑造「幼態美」！醫美關鍵 2 重點
殷紹閔強調，塑造「幼態美」，重點來自於「面部平整度」與「臉部輪廓」。他分享自己曾遇過的臨床個案，有患者因鼻頭與下巴支撐不足，使得臉型輪廓不明顯，過去於海外接受填充型療程，但改善有限，局部甚至出現了凹凸不順的情況。
後續回台就診後，經結構性評估，選擇以分子設計較為穩定的玻尿酸材料調整鼻頭立體度與下巴比例，並修順原有不平整的輪廓線條，使整體臉型呈現自然、協調的視覺效果。
殷紹閔進一步說明，從這位個案的經驗顯示，填充型療程並非單純「補量」，而是需回歸結構評估與材料特性，才能避免不自然的外觀風險。他提醒，填充型療程雖然常見，但其安全性仍需審慎評估，相關潛在風險不容忽略。
為了達成「幼態臉」，臨床上常運用玻尿酸、膠原蛋白、生物軟瓷等填充型醫美療程，協助調整臉部結構與整體比例。市面上填充類療程百花齊放，光是「玻尿酸」就相當多，如何選擇安全與自然效果的，已成為消費者關心課題。
填充型醫美藏地雷！醫提醒 4 安全性評估指標
陳俊光指出，以玻尿酸為例，臨床醫師在評估是否適用時，不應僅著眼於使用效果，需從多面向協助民眾進行風險與適用性判斷，包括原料來源、批次穩定性、純化製程與臨床監測資料等，作為專業評估的重要參考依據。
其中，「低致敏」被視為玻尿酸等填充型產品的重要品質指標之一。研究指出，玻尿酸生產過程中，原料的內毒素含量、生產過程副產物、殘留交聯劑等，都可能引發發熱或局部發炎等反應。
陳俊光表示，目前市面上部分產品對致敏因子相關的資訊揭露仍有限，顯示醫美市場在安全標準意識上，仍有持續精進的空間，建議民眾在選擇填充型療程時，應主動了解產品製程，並確認致敏因子的相關檢測規範。
隨著填充型療程日益普及，安全性與自然呈現已成為民眾最關注的重點。研究指出，約 1 成使用者療程後可能出現瘀青或腫脹，部分使用者亦可能發生延遲性發炎反應或結節現象，
陳俊光說，醫美後出現腫脹或不適，可能與注射材質的製程與純化完整度有關，玻尿酸雖為人體原有成分，但若在製程中純化不夠徹底，殘留雜質、內毒素或化學交聯劑等，皆可能成為誘發局部發炎反應的變因，影響後續恢復。
隨著醫美保養趨勢轉變，現今已不再僅追求「填補凹陷」，而是更重視動態表情下的協調性與日常狀態中的自然呈現。其中，填充型材質本身分子設計與穩定性，也被視為影響舒適度與外觀表現的重要關鍵。
殷紹閔指出，傳統玻尿酸在分子排列與結構均勻性上相對不足，可能因表情變化或受力而產生俗稱「饅化」的情形，隨技術進步，新型玻尿酸則更著重於分子穩定與均質化，使材料能與組織貼合度更自然
民眾在追求美感的同時，也不應忽略使用風險，填充型醫美材料使用於體內，安全性與來源可追溯性同樣重要，建議在選擇填充型療程前，遵循「四原則」主動諮詢專業醫師，充分討論後做選擇，才能在追求自然變美的同時，兼顧風險評估與使用安心。
符合法規規範。
來源透明。
品質可控。
具備專業驗證的方案。
文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚
