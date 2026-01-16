K-POP 迷必衝！FANME進駐「西門地下市」 好禮攻略必須手刀筆記

記者李鴻典／台北報導

臺灣指標性 K-POP 品牌 FANME 正式宣布，以旗艦規格進駐「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」，同時歡慶 FANME 一周年生日與開幕慶，自1月17日起至1月31日止，推出「FANME BIRTHDAY STAGE｜周年三重奏」以及「百元驚喜福袋週」，集結超過百款人氣韓星周邊與專輯，重現韓國潮流現場氛圍，將粉絲逛店體驗升級應援日常，多樣寵粉優惠讓夢幻收藏一次到位！

FANME以旗艦規格進駐「西門地下市」。

FANME 憑藉深耕韓流產業的強大實力，近年來已在臺灣舉辦多場韓星簽售會與見面會活動，包括頂流韓團Super junior、i dle、NCT Dream、ZEROBASEONE等，達成市佔率第一。因擁有全臺最多的簽售活動舉辦權，FANME 旗艦店展現難以企及的獨家優家優勢：能第一手提供藝人到訪的簽售、專屬活動特典，更引進多款僅在 FANME 販售的獨家限定商品。

FANME與韓國主要發行商合作，確保粉絲能以最正規、最即時的管道購買。

透過與韓國 Ktown4u、EVERLINE、WITHMUU 等官方管道的深度合作，FANME確保粉絲能以最正規、最即時的管道，零時差入手 K-POP 潮流周邊。新登場的 FANME 旗艦店，除能看到多組人氣偶像團體的親簽海報與高規格展示區，更貼心設置拆專桌，讓粉絲能即時開箱並與同好分享驚喜。

FANME集結超過百款人氣韓星周邊與專輯，重現韓國潮流現場氛圍。

此外，更首度規劃主題策展形式，配合偶像的回歸主題，定期更換陳列，讓現場氛圍永遠走在 K-POP 潮流的最前線。

為滿足粉絲對社群歸屬與儀式感的渴望，FANME 規劃專屬的粉絲自發性應援空間，讓粉絲們能自由的放置應援品、交換小卡。同時引進臺灣少見的韓流娛樂機台與 K-POP 夾專輯機。

展示桌桌內擺飾親簽專輯，可以近距離觀賞和分享。

為慶開幕暨品牌週年慶，FANME將在「西門地下市」以最高規格回饋粉絲！好禮攻略必須手刀筆記！

「FANME BIRTHDAY STAGE｜周年三重奏」 ：自1月17日(六)起至1月31日(六)止，優惠疊加無上限！

第一重｜FANME 心願牆 · 粉絲許願計畫

在FANME 單筆消費滿1,200元，即可獲得心願便利貼，寫下「在FANME 店內最想擁有的夢幻商品」，並張貼在現場FANME 心願牆，FANME 將於 2/15 抽出 3 位幸運顧客，由 FANME 為您的心願買單。

設置演唱會必備官方手燈牆。

第二重｜滿額轉轉樂 · 周年幸運抽

凡單筆消費滿 1,500元，即可參加「周年幸運抽」轉轉樂乙次（金額可累計）。獎項誠意滿滿，包含人氣專輯、官方手燈、周邊商品等，轉越多中獎機會越高，快來測試你的本命手氣！

第三重：IDOL 舞蹈挑戰 Bonus 任務

凡單筆消費滿 1,500元，並完成「當次購買商品所屬團體的舞蹈 15 秒舞蹈挑戰」經工作人員確認，即可獲得額外一次轉轉樂機會！不管你是專業舞者還是熱情粉絲，只要敢秀，就可以多帶好禮回家！

「百元驚喜福袋」：自1月20日(二)至1月25日(日)止，FANME 貼心準備價值超過 1,000 元以上的福袋內容，並劃分為「男團款／女團款」，讓粉絲能鎖定追星領域，增加抽到本命的機率！

首日早鳥神價，越早越賺：1月20日(二) 活動首日前 20 名排隊粉絲，只要100元 就能帶走價值破千元的官方周邊與專輯；第 21-50 名亦享 200元 超值價！第51名以及1月21日(三)後購買，福袋均為 500 元。

隱藏大獎，搏手燈人品：除了保底千元商品外，為了回饋粉絲的熱情支持，福袋內更隨機放入「官方手燈兌換券」及「限定特典卡」作為隱藏彩蛋。後續FANME 將不定期創造驚喜！ 未來將有更多 K-POP 明星親臨「西門地下市」，進行探店或小型見面會等活動。

各類KPOP特典卡。

