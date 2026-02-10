K-TV學員年增逾四成創新高 攜手電商實戰團隊布局新媒體

高雄市政府青年局「K-TV新媒體人才培育中心」農曆年前舉辦壓軸場「2026前瞻布局：電商X新媒體」小聚活動，邀集跨境電商平台與實戰型創作者團隊南下分享趨勢觀察與經營心法，現場座無虛席。青年局同步公布年度成果，指出2025年參與K-TV新媒體課程與活動人數較前一年大幅成長逾40%，創下近五年新高，顯示高雄青年對數位職能與跨域競爭力培養的需求持續升溫。

↑圖說：青年局攜手跨境電商「亞馬遜全球開店」，分享國際市場趨勢與成功案例，協助學員掌握跨境電商運作模式與成長機會。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒出席與學員互動表示，隨著社群平台與數位工具快速演進，新媒體已成為各行各業不可或缺的行銷利器，不論創業或就業，都能藉此提升個人與產品能見度。市府近年持續深化新媒體人才培育政策，結合產業趨勢與市場實務，希望協助青年縮短摸索時間，讓創意轉化為具體成果。

此次活動攜手「亞馬遜全球開店」及創業顧問團隊「墨樊創顧」共同參與。「亞馬遜全球開店」分享台灣品牌進軍海外市場的策略布局與跨境物流、金流整合資源；「墨樊創顧」執行長、同時也是知名創作者Harry則以自身經驗，解析如何將社群內容經營轉化為品牌價值與實質銷售，吸引不少有志投入電商與自媒體經營的青年提問交流。

↑圖說：高雄市青年局長林楷軒於課程現場致詞表示，高市府持續深化新媒體人才培育，積極回應新媒體多面向、生活化且靈活的社群趨勢。（圖片來源：高雄市青年局提供）

小聚聚焦「品項選擇」、「社群行銷策略」及「品牌危機應對」等實務議題，深入剖析流量經營與變現模式，透過雙向對談方式，引導學員理解從內容創作到商業轉化的市場邏輯。與會者認為，不僅獲得第一線產業資訊，也建立與平台及創業團隊的實質連結。

青年局指出，除了青年踴躍參與，本次活動亦吸引超過15個公務機關派員到場交流，顯示新媒體與數位行銷能力已成為公私部門共同關注的核心技能。為進一步活化培訓資源，K-TV新媒體人才培育中心同步啟動場地付費借用制度，開放符合新媒體與數位行銷主題的單位申請使用，期盼引進更多專業課程與指標師資，將高雄打造為南台灣數位行銷人才的重要培育據點。

↑圖說： K-TV新媒體人才培育課程強調實作導向，學員在專業導師引導下進行設備操作，將課堂所學與內心創意轉化為精彩作品。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，相關課程與活動資訊將持續公布於官網與社群平台，邀請有志投入新媒體與電商領域的青年把握機會，為新年度職涯布局提前卡位。

