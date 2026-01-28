K-WONDER演唱會遠大搶票懶人包！遠傳優先購序號？遠大搶票技巧、會員註冊、注意事項全攻略！

K-WONDER拼盤演唱會集結ITZY、MAMAMOO+、KISS OF LIFE三組實力派人氣女團，將於3/14在林口體育館開唱。演唱會門票採兩階段販售，1/30開放遠傳電信、friDay影音會員優先購，1/31全面開賣，官方售票平台為遠大售票。以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及遠大售票系統的讀者們整理完整攻略，從會員註冊、座位選擇到付款方式、取票方式、退票方式，讓搶票更順利！

👉K-WONDER演唱會集結三組實力派女團！售票時間、票價資訊、購票福利一次看

【事前準備】

一、筆記搶票時間

這次K-WONDER演唱會分兩個階段售票，遠傳電信、friDay影音會員需注意領取方式和時間！

廣告 廣告

K-WONDER演唱會遠大搶票懶人包。

❣️1/30（五）遠傳電信、friDay影音會員優先購

【領取方式1：遠傳心生活】

遠傳用戶憑5遠傳幣／VIP憑1遠傳幣，可於「遠傳心生活APP-熱門展演」兌換「2026 K-WONDER演唱會優先購票」序號一組（每組序號限購2張）。

序號開放領取時間：2026/01/28（三）12:00 ~ 2026/01/30（五）12:00（數量有限，兌完為止）

【領取方式2：遠傳friDay影音】

遠傳friDay影音會員憑300點，可於「遠傳 friDay影音APP-紅利集兌點區」兌換「2026 K-WONDER演唱會優先購票」序號一組。

使用規則：

遠傳優先購票序號及票券數量有限，領／售完為止。 遠傳心生活限遠傳用戶領取序號。 遠傳優先購序號限購VIP1、VIP3、Y2B-1、Y2B-2、橙2B-1、橙2B-2票區，可購買之座位以系統為準，每組序號限購2張，每組序號限選一票區。

❣️1/31（六）全面開賣

二、遠大會員註冊、完成手機驗證

K-WONDER的購票平台是遠大售票系統，不論你是什麼身份都需要有遠大會員方能購票，所以務必於購票前24小時前完成註冊和「手機號碼」及「電子郵件地址」驗證。

點擊遠大售票網頁右上角「會員登入」，選擇註冊。

⭐每人限制僅可申請一個會員帳號，此會員需綁定唯一的「手機號碼」。

GD演唱會遠大會員註冊。（圖／截自遠大售票網站）

手機號碼需進行驗證，通過驗證後才可開始於遠大售票系統購票。

GD演唱會遠大會員註冊。（圖／截自遠大售票網站）

這次K-WONDER演唱會雖然不是實名制入場，但提醒可以先確認會員姓名是否與身分證件相符，以備未來所需。

遠大會員資料確認。（圖／截自遠大售票網站）

三、確認付款方式

K-WONDER演唱會僅接受信用卡（VISA／MASTER／JCB）支付。【信用卡】付款可使用VISA、MasterCard（萬事達）、JCB卡。可以先用記事本複製好以下三項資訊，購票時可快速複製貼上！

信用卡卡號

有效期限（月份/年份）

驗證碼（卡背面末三碼）

四、確認座位圖和票價

K-WONDER演唱會有五個價位，VIP區也是座席，每個價位的福利內容和抽獎機會不同，購買前可至SHOW Office「會員好康活動」頁面確認。搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！

演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,600 / NT$4,600 / NT$3,600 / 愛心席NT$2,300

座位圖：

K-WONDER CONCERT票價、座位圖。（圖／SHOW Office）

五、確認購票規則

搶票前一定要詳讀K-WONDER演唱會購票相關規定，以下為讀者抓重點，

遠傳優先購序號限購VIP1、VIP3、Y2B-1、Y2B-2、橙2B-1、橙2B-2票區，可購買之座位以系統為準，每組序號限購2張，每組序號限選一票區。 正式售票期間，單筆訂單限購4張、每位會員限購4張（包含遠傳電信、friDay影音會員獨享優先購）。 付款方式僅限信用卡👉沒有信用卡的請提前跟親友確認能否借刷，不限本人信用卡，但刷卡當下會需要收驗證碼，要確認持卡人能在搶票當下即時回覆喔。 若信用卡刷卡付款失敗，會將刷卡失敗的訂單，陸續轉為【ATM虛擬帳號付款】，匯款期限為15分鐘，若未顯示ATM虛擬帳號，記得重整訂單頁面。 如需退票，須於購買票券後3日內（不含購票日）申請，並將扣除票面金額5%作為手續費。

【搶票SOP】

一、進入購票頁面

提前開好中原標準時間，以確保能在整點馬上刷新購票頁面，進去之後確認場次點擊「立即購票」。

遠大搶票攻略：立即購票。（圖／截自遠大售票網站）

進入「選擇票種」，點擊想要的票區和張數。

*優先購票序號需在此步驟輸入

遠大搶票攻略：選擇票區和數量。（圖／截自遠大售票網站）

二、選位結果

選定票區和數量後，如果跑出有票就會進到選位結果頁面，從這裡開始有10分鐘時間讓你完成接下來的步驟，繼續點下一步。

遠大搶票攻略：確認選位結果。（圖／截自遠大售票網站）

三、確認資料

再來是確認資訊，這步驟如果會員資料都已經填好並驗證過了，就會自動代入，無需再填。但如果你會員資料就填錯了，這裡是不能修改的喔，一定要去會員專區修改！

遠大搶票攻略：確認資料。（圖／截自遠大售票網站）

四、付款方式

最後一步就是結帳，K-WONDER演唱會僅開放信用卡付款，請預備好信用卡，並複製好信用卡資訊（卡號、有效日期、卡背面末三碼）。

為求速度，可以在會員專區預先新增信用卡資訊，結帳時就可直接選擇要用哪一張信用卡，但每次購票前記得檢查有效日期和額度是否足夠喔！

遠大搶票攻略：結帳頁面，選擇取票方式和付款方式。（圖／截自遠大售票網站）

五、遠大取票方式

取票方式： ibon機台取票

手續費每筆$30/4張為限，於7-11超商門市付款時以現金方式支付。

開放取票時間：2026/03/07（六）12:00 至 2026/03/14（六）22:00

遠大搶票攻略：取票方式。（圖／截自遠大售票網站）

六、遠大退票方式

購票後（不含購票當日） 三日內得退票 ，第四日起即不接受退票申請，已領票者申請退票日期以郵戳寄送日為準，未領票者申請退票日期以線上退票申請日或Email寄達日或為準，換票視同退票處理。

退票期限內申請退票者，每張票券須酌收票面金額5%手續費。相關服務費、轉帳、取票手續費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內。

遠大搶票攻略：退票方式。（圖／截自遠大售票網站）

【遠大搶票技巧－Check清單】

確認網速、開啟中原標準時間網頁。 最好是用電腦搶，手機為輔。 使用電腦搶票時請盡量只留遠大和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。 可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入遠大官網會員！ 於整點重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！ 所有資料（優先購序號、要刷的信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速輸入。 在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。 因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，有等有機會！

有票噴霧加持！！！

以上就是遠大搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上遠大網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！

❣️演唱會資訊一把抓：全部｜韓男團｜韓女團｜華語｜東洋｜歐美

👉演唱會、粉絲見面會、各大音樂節…馬上前往你的活動宇宙！