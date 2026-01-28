K-WONDER演唱會1/30開賣！集結ITZY、MAMAMOO+、KISS OF LIFE三組卡司…票價資訊一次看

《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》將於3/14在林口登場，集結ITZY、MAMAMOO+、KISS OF LIFE共三組實力派卡司，讓韓流粉絲興奮不已！演唱會門票將於1/30開放遠傳電信、friDay影音會員優先購，1/31遠大售票系統全面開賣。實力派女團齊聚，將陪伴歌迷度過最特別的一晚。2026 K-WONDER演唱會時間地點、售票時間、票價座位、演出陣容、必聽歌單一次看。

K-WONDER演唱會遠大搶票懶人包。

2026 K-WONDER CONCERT｜時間地點

演出日期：2026/03/14（六）17:00

演出地點：林口體育館

K-WONDER拼盤演唱會卡司ITZY。（圖／SHOW Office）

2026 K-WONDER CONCERT｜售票時間

【遠傳電信、friDay影音會員獨享優先購】

【全面開賣】

K-WONDER拼盤演唱會卡司MAMAMOO+。（圖／SHOW Office）

K-WONDER拼盤演唱會卡司KISS OF LIFE。（圖／SHOW Office）

2026 K-WONDER CONCERT｜票價、座位圖

演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,600 / NT$4,600 / NT$3,600 / 愛心席NT$2,300

座位圖：

K-WONDER CONCERT票價、座位圖。（圖／SHOW Office）

2026 K-WONDER CONCERT｜購票福利

活動期間：即日起至 02/27（五）23:59 前

活動方式：加入 SHOW Office 會員並至「會員好康活動」頁面登記抽選， 就有機會獲得以下福利！

ITZY：寫真小卡、簽名海報、下班路

MAMAMOO+：寫真小卡、簽名海報、SOUNDCHECK

KISS OF LIFE：簽名拍立得、簽名海報、SOUNDCHECK

2026 K-WONDER CONCERT｜演出陣容、歌單

❣️KISS OF LIFE

第一組演出卡司KISS OF LIFE於2023年出道，由Julie、Natty、Belle、Haneul四位成員組成，從出道曲《Shhh》到夏日神曲《Sticky》，成功走進粉絲的視線，她們的歌曲結合R&B、Hip-hop、搖滾與舞曲，走出獨屬KISS OF LIFE的風格。

《Shhh》

《Sticky》

《Lucky》

❣️MAMAMOO+

MAMAMOO小分隊「MAMAMOO+」由成員頌樂（Solar）與玟星（Moonbyul）組成，近期MAMAMOO成員多忙於個人活動，如今可以看到兩位成員合體，為MAMAMOO在「灶咖」大賽的排名盡一份力！

《GGBB》

《dangdang》

《Better》

❣️ITZY

人氣女團ITZY才剛宣布將於6/27首度登上高雄巨蛋，舉辦專場演唱會，沒想到她們捨不得讓粉絲久等，3/14搶先在K-WONDER拼盤演唱會登場！從自信果敢的旋律到刀群舞級的舞蹈實力，五人五色的ITZY這次將帶來怎麼樣的舞台，令人期待。

《TUNNEL VISION》

《Girls Will Be Girls》

《LOCO》

（影片來源：KISS OF LIFE、MAMAMOO、ITZY YouTube，若遭移除敬請見諒）

