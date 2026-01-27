KAHU攜手國寶寵物 打造毛孩「健康、美學」全方位新生活

國寶寵物旗下「喵汪美安宿」提供高品質美容、住宿與溫水泳池服務，為毛孩創造充滿幸福感的生活場域。圖/國寶寵物提供

寵物中心/綜合報導

KAHU毛孩生活品牌與國寶寵物展開策略合作，共同串連國寶動物醫院與喵汪美安宿兩大服務體系，從醫療健康到日常生活，攜手開啟「專業X美學」的新篇章，為毛孩與家庭帶來全方位的守護。

國寶寵物多年來深耕專業，旗下國寶動物醫院長期專注於醫療與預防照護，協助飼主為毛孩打下健康根基；同時，喵汪美安宿以高品質標準提供美容、住宿與溫水泳池服務，為毛孩創造安心、舒適又充滿幸福感的生活場域。

國寶動物醫院長期專注於專業醫療與預防照護，致力於協助飼主為毛孩打下穩固的健康根基。圖/國寶動物醫院提供

KAHU是一個致力於打造人與毛孩美好生活的品牌，從生活風格出發，總代理多個來自歐洲與亞洲的國際寵物品牌，包含源自敏感肌而設計的頂級家用沙龍品牌DOGGYPOTION、為啃咬而生Green & Wild’s (G&W)，讓毛孩在城市中安全地野、英國環保領導寵物品牌Beco、Roika、Approved by Fritz等。提供天然低敏、環保且兼具美學的產品。

KAHU致力於打造人與毛孩的美好生活，透過總代理多個國際寵物品牌，將生活美學與永續理念帶入毛孩日常。圖/KAHU提供

KAHU創辦人李官靜表示：「KAHU的使命是『讓人類與毛孩共度美好生活』。我們相信，毛孩的每一天，不只是被照顧，而是應該被美好環繞。此次攜手國寶寵物，不僅能夠把我們倡導的美學與永續理念，落實在毛孩日常，更能藉由國寶的專業能量，讓毛孩家長同時享有健康與質感兼具的完整體驗。」

KAHU總代理英國環保領導品牌G&W，以為啃咬而生為理念，讓毛孩在城市中也能安全地享受野性樂趣。圖/KAHU提供

國寶寵物營運長李丕雯則指出：「毛孩的照護必須是完整且連續的，從健康到生活，國寶始終堅持『愛與關懷 無所不在』的品牌精神。我們很高興透過與KAHU的合作，讓專業醫療與生活美學相互加乘，為毛孩帶來更高層次的幸福感。」

此次合作展現了國寶寵物與KAHU的價值契合，雙方將持續透過會員計畫、專屬活動與品牌聯名，推動台灣寵物文化邁向更高層次的「專業X美學」時代。

即日起，首次加入OneGOBO新會員，即可獲得國寶寵物入會禮，並加贈KAHU專屬好禮，以全方位守護毛孩健康與生活。查看更多訊息請至KAHU IG：https://www.instagram.com/kahutw

（活動內容與兌換規則，以國寶One GOBO官方平台或實體門市公告為準。）