KAiTA熊本AI科技聚落代表團訪台 深度交流串聯台日科學園區動能

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台南報導

由熊本株式會社營運的KAiTA熊本人工智慧科技產業園區代表團，今(15)日拜會台灣南部科學園區管理局，就產業鏈銜接與台灣企業赴日投資環境、園區文化與治理經驗等議題，與南部科學園區管理局局長鄭秀絨展開深度交流，展現熊本科技聚落積極對接台灣科技園區能量、深化雙邊合作夥伴關係。KAiTA日本代表團首席顧問橋田紘一表示，對南科30年來形成的完整產業聚落印象深刻，將借鏡成功經驗，期盼熊本園區能代表整個九州乃至全日本，成為標竿科學園區，打造日本科學園區開發的典範。

台日科技園區交流邁出關鍵一步，此次拜會被視為台日科技園區高階層級實質交流合作的重要里程碑，象徵熊本在台積電設廠帶動下，正加速形成以半導體與AI為核心的「熊本矽谷」產業版圖。橋田紘一長期深耕日本產業政策與跨國企業布局，對日本半導體與先進科技產業發展具高度影響力。

橋田紘一表示，日本政府以熊本為核心，正全力重建半導體與AI產業生態系，台灣在半導體製程、智慧製造與AI應用領域，各方面都極具世界級競爭力，雙方合作強強聯手，透過園區級整合服務、制度化輔導與在地產業網絡，能夠協助企業降低跨境風險、縮短落地時程，真正實現深度布局日本市場。

「KAiTA的使命，不只是提供土地與設施，而是成為台灣企業進軍日本時，最安心、最有效率的第一站。」橋田紘一指出，看到園區以台積電為核心，周邊聚集20多家協力廠商與45家上下游業者，形成一條龍式的供應鏈體系，因此代表團特別聚焦南科園區如何在關鍵企業進駐後，成功串聯上下游供應鏈、吸引人才與資本集聚，並透過高效率的園區治理與公共資源整合，加速產業聚落成形。

橋田紘一認為，台積電的落地不只是單一企業投資，而是能驅動整個區域產業結構升級的核心引擎，南科正是「以晶圓廠為核心、向外擴散產業能量」的最佳示範案例。如何把台積電的投資動能，轉化為完整且可持續的「熊本矽谷」聚落。KAiTA熊本人工智慧科技產業園區正是串聯這股「熊本矽谷效應」的關鍵平台，透過AI、半導體應用與先進製造導入，將園區投資擴大為系統性產業聚落，同時成為台灣科技園區與熊本新產業核心的實質橋樑。

此次交流同時就南部科學園區管理局與KAiTA熊本株式會社未來合作方向進行實質討論，初步規劃建立園區層級的長期合作與交流機制，促進企業對接與投資資訊流通。三大合作關鍵重點包括：協助南部科學園區廠商深入瞭解日本熊本地區的產業與投資環境；建立園區層級的資訊交流、企業轉介與對接平台；為有意赴日發展的台灣廠商，提供制度化諮詢與服務銜接窗口。

代表團分享，隨著熊本快速崛起為日本半導體與人工智慧產業重鎮，KAiTA熊本人工智慧科技產業園區位於熊本縣大津町，緊鄰台積電熊本廠所形成的半導體產業聚落，具備承接半導體上、中、下游，以及AI與先進科技產業進駐的絕佳地理優勢，極具台日科技產業鏈中戰略節點的代表地位，此次南科交流不僅象徵台日雙方合作的正式起跑，也為台積電「熊本矽谷」產業版圖奠定堅實基礎。

