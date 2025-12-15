Kakao總部遭恐嚇放炸彈！ 全體員工急改居家上班

南韓網路企業Kakao總部大樓接獲「炸彈威脅」。（圖／達志／美聯社）

南韓知名科技公司Kakao位於京畿道城南市盆唐區的板橋新都市（Pangyo Agit）總部大樓，於今（15）日上午驚傳爆裂物威脅。警方於當天上午11時09分接獲Kakao方面通報，指公司接獲有人聲稱在大樓內設置自製爆裂物的恐嚇訊息，目前已派員進行全面搜索。

根據《韓聯社》報導，Kakao公司位於百峴洞的辦公園區，其客戶服務中心（CS Center）網站留言板上出現貼文，內容聲稱已在Kakao板橋總部設置自製爆裂物，因此立即向警方報案。

警方指出，一名自稱為「某高中輟學生」的A某，於當天上午7時10分及12分，兩度在CS中心公告欄張貼威脅文章，不僅聲稱已在Kakao板橋總部放置爆裂物，還點名公司高層人士，揚言將以自製槍枝進行殺害。

此外，該名貼文者還要求Kakao方面匯款100億韓元（約新台幣2.1億元）至指定帳戶。警方獲報後，隨即派遣警察特攻隊進入Kakao辦公大樓確認是否有爆裂物，同時封鎖周邊區域並進行安全管制。除警方外，盆唐消防署、第15航空團及軍方爆裂物處理小組（EOD）等相關單位也已派員進駐現場支援。

警方進一步調查後發現，A某名下早於11月9日及12月9日就曾出現內容相似的恐嚇通報，並曾接受大邱南部警察署調查。不過，A某對此聲稱可能遭他人冒用其名義犯案。

警方目前初步研判，A某並非實際發文者，正透過IP位址追蹤等方式鎖定真正的嫌疑人。待完成整棟建築搜索後，警方將進一步評估是否存在實際危險。為防範突發狀況，Kakao已緊急宣布全體員工改為居家辦公。

警方相關人士表示，目前仍須完成現場搜索，才能確認是否真的設置爆裂物，後續將依搜索結果進行危險性判斷。

