《KANO》永瀨正敏驚喜送花！曹佑寧三度赴日宣傳 後台暖心安撫劉修甫

曹佑寧、劉修甫主演的電影《刺心切骨》12月在日本上映，日前2人特別前往東京宣傳，出席映後活動，曾和曹佑寧在《KANO》合作過的永瀨正敏，特別送花到飯店給對方驚喜。

曹佑寧、劉修甫主演的電影《刺心切骨》12月在日本上映，日前2人特別前往東京宣傳。（圖／ASA agency 提供）

《刺心切骨》日前到東京進行3天2夜宣傳之旅，曹佑寧和永瀨正敏因合作《KANO》建立好交情，因此曹佑寧一打開飯店房間就看到永瀨正敏送的花，卡片上還寫著「Welcome to Japan!! Taiwan is always close to my heart」。讓他感動表示，「永瀨先生還是這麼的溫暖，倍感窩心，很想念他。」並馬上傳訊息謝謝他。

曹佑寧和永瀨正敏因合作《KANO》建立好交情，因此曹佑寧一打開飯店房間就看到永瀨正敏送的花。（圖／ASA agency 提供）

《刺心切骨》在東京舉行2場映後活動，門票秒殺銷售一空，還有台灣粉絲搭機前往，這是曹佑寧繼《KANO》、《夏日檸檬草》後，第3次赴日宣傳，聽到觀眾的掌聲讓他很感動，「開心見到好久不見的日本粉絲。」劉修甫是第一次到日本宣傳，既期待又緊張，因為工作模式和台灣很不同，上台前曹佑寧也特別搭著他的肩，安撫他的緊張情緒。

曹佑寧在後台（左）搭肩安撫劉修甫（右）緊張情緒。（圖／ASA agency 提供）

影評作家稻垣吾郎在曹佑寧、劉修甫的表現方面寫道，「飾演哥哥的演員以冷靜而壓抑的表情，成功展現角色的複雜性。而弟弟的演出則極為真摯，那雙帶著憂鬱的眼睛，讓人只要看著他，就會被吸引。兄弟之間的互動、沉默、對話，每一個細節都充滿張力，即使沒有激烈衝突，卻讓人感到強烈的不安。這是一部看完後，會讓人反覆思考『信任是什麼』、『家人是什麼』的作品。」

曹佑寧、劉修甫此行收獲滿滿，工作之餘也趁機逛逛東京血拼，曹佑寧買了很多生活用品和零食。劉修甫逛了藥妝店和麵包店，買到行李箱不夠裝。

