KantorGG打造PB House 以古今對比 建構平衡傳承與現代的居所

【文字整輯｜編輯部．圖片提供｜KantorGG】

PB House靜靜佇立於印尼泗水一隅，其完好保存的外牆與百年磚柱承載著荷屬殖民時期的歷史痕跡，時光在這裡恍若凝結。建築後側擴建的部份揉合了當代風格與傳統美學，述説著國際建築與室內設計事務所KantorGG的董事總經理兼設計總監Giovanni Gunawan的個人故事。這棟兩層住宅是Giovanni的居所，並由他親自操刀設計，從材質、色彩，到整體氣氛和細節裝飾，均體現了跨時代的鮮明對比，同時盡顯居住者對不同事物的熱忱與個人風采。

廣告 廣告

（圖片來源：Kung Photograph）

PB House最先由Giovanni的祖父於八十多年前購入，經家族四代悉心守護，如今成為了Giovanni一家的居所。宅邸由兩個截然不同的區域組成：前庭經細心保育，保留了建築的歷史原貌，用以接待賓客；後面的部分是以當代設計手法打造的舒適生活空間，能滿足家人日常起居所需。

宅邸所處地段狹長，Giovanni以流暢的長形布局化解壓迫感。前庭外觀維持原始風貌，雖於2019年完成室內翻新，但仍與荷蘭風格建築相呼應；擴建部分則透過巧妙的空間設計，將空間限制轉化為可能性。另外，Giovanni對線性美學的熱愛展現在懸挑屋頂、交錯結構與高度變化中，為新空間賦予層次感與設計巧思。

（圖片來源：Kung Photograph）

在賓客踏入後面延伸的空間時，首先映入眼簾的是一座充滿熱帶風情的庭院，同時曾是Giovanni童年時嬉戲的場所。這裡如今成為家人放慢腳步、彼此交流的靜謐之地，在美與歸屬中尋得心靈的安頓。庭院不僅是建築的點綴，更透過鮮明對比展現層次與張力：茂盛的印尼植栽與帶有澳洲熱帶風情的樹木相映成趣，隱隱呼應Giovanni在澳洲求學的成長背景。庭院不單將自然光線引進建築內，同時猶如一幅生機盎然的畫作，成為連接前後空間的走廊背景，讓綠意在沿廊臥房間流動。

（圖片來源：Kung Photograph）

這條長走廊以Giovanni收藏的一幅景觀畫作作為視覺焦點，其落地窗將庭院景致盡收眼底，並一直延伸至舊建築部分的臥室。這設計猶如帶領著大家踏上跨越世代的旅程，連結了風格各異的待客與居家空間。

（圖片來源：Kung Photograph）

移步至庭院後側，雙層高的客廳以深色橡木與潔白大理石牆營造出莊重典雅的氛圍，而柔和的光線則為挑高的私人空間增添溫馨與舒適感。無論與家人共享時光，還是靜心獨處，這裡都是理想之所。柔軟的弧形梳化引領賓客落座並展開愉悅對話；中央量身訂製的茶几承載日常點滴，既收藏靜謐瞬間，也見證熱烈交流。自然材質鋪陳的暖色基調，交織出親和而高雅的感覺。

（圖片來源：Kung Photograph）

比鄰客廳的是開放式飯廳，作為家的中心共享空間，見證世代團聚與親情交融。長型餐桌奠定空間基調，牆上一幅以黃色、藍色、橘色色塊構成的抽象藝術作品為空間注入活力與生氣。一旁展櫃中的古董廚具，反映出Giovanni夫人對烹飪的熱情，為空間增添生活溫度。

（圖片來源：Kung Photograph）

餐廚區中，量身訂製的高腳椅圍繞中島吧台，成為匆忙早餐或深夜私語的相聚之處。潔白大理石料理枱面以分明紋理展現奢華氣息，深色橡木櫥櫃則注入暖意與細膩質感。

（圖片來源：Kung Photograph）

臥室採用淺色橡木與米白大理石，營造出沉靜柔和的氛圍，搭配細緻的鋼材線條，增添層次與材質美感。臥室毗鄰另一座庭院，自然光透過落地窗漫溢房間，消弭內外界限，帶來平和與安寧之感，成為一方靜謐之所，供人休憩、沉思，與自然對話。

（圖片來源：Kung Photograph）

Giovanni分享道：「設計一座家庭住宅，意味著在傳承與革新之間找到平衡。我希望保留那些承載童年記憶的設計元素，讓它們與我現在的家庭生活交織。我刻意透過各種對比，營造新與舊之間的對話，讓每一位踏入這座房子的人都能感受到其中的用心。」

（圖片來源：Kung Photograph）

PB House超越了傳統住所的定義，透過開放、流暢的建築語言回應日常生活的節奏。在這裡，設計溫柔地承托著生活中的每一個瞬間，讓家庭的溫馨片刻自然流露，緩緩鋪陳出屬於家的故事。

上設計王看更多資訊