KantorGG發布雅加達DV Residence府邸 跨代連結的溫馨雲端府邸

矗立於雅加達城市天際的DV Residence是佔地242坪的頂層府邸，由國際建築及室內設計事務所KantorGG精心打造，展現跨越三代的家庭共融與和諧。

從傳統獨立屋搬遷至高空，屋主一家包括年長父母、兒子與媳婦，以及兩名年幼孫女。這一家人期望享受彼此間的緊密聯繫，同時依然能夠保有各自的私人空間。設計團隊將整體布局劃分為兩個區域，分別為年長父母與年輕家庭的獨立空間，並透過走廊、客房及公共空間串聯起來，促進彼此的互動交流。設計以流線型布局與開放式角落自然引導動線，平衡了空間的獨立性與共融感。

室內設計以溫潤的灰啡與胡桃木色調為基礎，營造出舒適寧靜的氛圍，並以細膩的色彩變化巧妙區分兩代家庭的生活空間。牆面與地板的線性紋理如同低調而有力的指引，塑造出微妙而連貫的節奏感，正如整個家庭一般——細膩而密不可分。

踏出電梯大堂，黑白相間的棋盤格地面由彼得拉灰色雲石與暖白雲石交錯鋪成，鮮明的對比象徵兩個世代空間的交匯，瞬間吸引目光。同樣的灰色雲石延伸至大堂其他區域，營造深度與穩重形象，並成為連結兩個生活區域的樞紐。電梯大堂後方為廚房，滿足日常烹飪需求。

電梯大堂前方的自動玻璃門後是一座約6坪的空中泳池。泳池上方的鏡面天花設計，將水光、日光與雅加達天際線融為一體，構築出無限延伸的視覺效果。夜幕低垂，城市燈火在水面閃爍，詩意地演繹雲端生活的浪漫與奢華。

父母的起居與餐飲空間寬敞溫馨，既適合家庭聚會，也設有書房供靜心休憩。整體風格以深胡桃木為主，搭配雕刻木質牆面與彼得拉灰色雲石柱，展現精緻與質樸的材質對話。天花上的水平木條延伸泳池的視覺線條，自然引導目光投向東邊窗外的晨曦。梳化的布局則呼應空間幾何，進一步突顯整體的秩序感與和諧之美。

連接兩個家庭空間的走廊以柔和燈光和光影變化巧妙帶出過渡感，而天花木條亦同時延伸，配合搭配金屬與雕刻石材細節的內嵌式壁龕，整體設計如同藝術裝置般富有層次感。

兒子一家的起居空間延續米色與木質基調，整體氛圍更顯輕盈隨性，加上暖白雲石地面統一視覺，增添居家舒適感。弧形的梳化設計打破了年長父母起居空間的線狀特色，營造自在與親密的氣息，成為深夜談心或週末觀賞足球賽事的社交核心。此外，從父母的起居空間延伸而至的天花木條於此作90度的轉向，細膩地劃分出兒子一家的生活區域，展現獨到設計心思。

相鄰的開放式飯廳以暖金色調和富藝術感的牆面點綴，設計兼具實用性，並融入對家庭傳承的敬意。這裡是年輕一代招待親友的理想聚會場所，為每一次餐飲與歡笑締造珍貴回憶。

KantorGG董事總經理兼建築設計總監Giovanni Gunawan表示：「DV Residence的設計理念旨在將家庭羈絆轉化為具象的空間。我們希望打造一個既和諧共存又能保留獨立性的雙家庭空間，讓府邸如同一本溫柔交織的雙章故事。屋主對我們的信任始終如一，如今看到這份信任轉化為他們的喜悅與幸福，對我們來說，這才是設計最有價值的回報。」

DV Residence以家庭的親密度與舒適為核心價值，既凝聚團聚的力量，也珍視每個人的獨特需求，打造了一個承載回憶、信任與家庭羈絆的空間，是信任與情感的縮影。即使身處雲端，也證明了「家」是情感連結的根源所在。

