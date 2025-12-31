KARA台北跨年吸20萬人收看！神曲掀網回憶殺：想念具荷拉了

「台北最High新年城2025跨年晚會」今年重頭戲絕對是韓國傳奇女團「KARA」。(記者潘少棠攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕「台北最High新年城2025跨年晚會」今(31日)晚上7點在市政府前登場，今年重頭戲絕對是韓國傳奇女團「KARA」，五人再度合體掀起回憶殺，更讓現場歌迷直呼「不知道是我的雨水還是眼淚了」，兩個直播平台加起來將近有20萬人線上收看，有夠狂。

KARA暌違12年將重返台灣舞台，擔任跨年前壓軸卡司。(記者潘少棠攝)

KARA暌違12年將重返台灣舞台，擔任跨年前壓軸卡司，光是奎利、昇延、妮可、知英及齡智站上舞台，就讓現場粉絲有夠感動，她們展現一如既往的高水準以及活力，表現超級穩定，冒雨獻唱《Mr.》、《Mammamia》、《Honey》、《Step》等夯曲，讓留言區的粉絲全都超激動，甚至有人直言「想念具荷拉了」。

廣告 廣告

KARA5人一起用中文說「我愛台北」。(記者潘少棠攝)

5人一起用中文說「我愛台北」，許齡智表示：「今天下雨的日子，沒想到大家還來看我們，我也很想你們。」奎利則是說：「很高興12月31日來到台北，等一下會與大家一起倒數，希望大家跟我們一起。」知英用中文表示：「一起過新年吧，水啦！新年快樂！」並用韓文關心大家會不會冷。

【看原文連結】

更多自由時報報導

韓流傳奇KARA睽違12年台灣開唱！台北跨年卡司順序看這邊

新年新氣象 2026年12生肖運勢全公開

華莎露雙峰太辣了啦！冒雨淡水跨年零失誤 跪地飆唱超敬業

今晚迎接2026年！全台跨年晚會「卡司、收看平台」一次看

