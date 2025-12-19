KARA台北跨年開放粉絲點歌

中視、中天綜合台Live轉播的「臺北最High新年城-2026跨年晚會」，19日舉辦全卡司公開宣傳記者會，由主持群黃豪平與夏和熙公布超豪華卡司的完整名單。出道18年的韓國女團KARA暌違12年來台演出，擔任壓軸嘉賓，與歌迷們一起倒數、迎接2026年。

KARA昨透過影片興奮的開放歌迷點歌，「可以跟大家一起跨數真的好期待，大家想聽什麼歌，快點留言告訴我們，我們台北見」。

每次登台都是焦點的安心亞，昨開心表示，為了時隔8年再次登上跨年舞台有特別改編音樂和舞蹈，「這次風格比較搖滾，會一路High到底，表演會精彩到讓大家沒時間眨眼，我的服裝也會很閃耀，在看我表演前要先閉眼睛休息5秒」，搶先預告當晚會有火辣表演。

面對酸民批評她40歲還在唱〈呼呼〉，安心亞大器表示，她一點也不在意，「我比較注重舞台跟專注自己的狀態，沒幫助的不會在意」，強調她很喜歡現階段的自己。

高爾宣畢書盡獻唱

今年台北跨年集結多組獨家亮點卡司，包括韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞、潮流搖滾i人學長周湯豪、本土天團玖壹壹、金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲全能歌后李千娜、賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN、千禧全製作唱跳歌手王ADEN、情歌王子Bii畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS等。

職棒味全龍啦啦隊的小龍女成員金娜妍、璦昀、蘿拉、芮妮、群群、佩霓、賴可、馬妹與吉祥物當晚也將帶來滿滿舞力，炒熱現場氣氛。

休息1年重返跨年舞台的周湯豪表示，台北兼具現代城市魅力與人情溫度，是他最具情感連結的地方，「我將帶來新專輯多首作品與經典曲目」。

定居台中、多次參與台北跨年的玖壹壹分享，多年來頻繁往返台北對台北的便利性與多元生活風貌印象深刻。洋蔥笑稱，上回參加台北跨年成為他減重的契機。「臺北最High新年城-2026跨年晚會」12月31日晚間7點起將在中視、中天綜合台Live轉播。