KARA將登台北跨年晚會！喊話台灣歌迷：希望能快點見到大家

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

2025即將迎來尾聲，各縣市的跨年晚會活動也開始公布表演卡司，台北市觀傳局今（19）日也公布「臺北最High新年城-2026跨年晚會」完整演出陣容。當天將會邀請韓國女團KARA、周湯豪、玖壹壹、安心亞及女團幻藍小熊等擔任表演嘉賓，而主持人將由黃豪平及夏和熙擔任。不過，昨（18）日觀傳局不小心將KARA出席的驚喜提前一天暴雷，不少粉絲都在猜測消息是否為真的，而今天觀傳局也親自證實消息。

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」演出陣容曝光，韓國女團KARA將登台開唱。（圖／＠gyuri_88 IG）

觀傳局昨日不小心將準備好的跨年廣告提前發布，標題寫著：「韓國女團KARA 獨家登場台北跨年晚會」，突如其來的驚喜讓不少粉絲直呼：「台北這次贏了！」而觀傳局超早也親自回覆確有此事，讓粉絲們又驚又喜。

在觀傳局記者會上公布的影片中，KARA向台灣歌迷們喊話：「能在舞台上帶來屬於KARA的表演，還可以和大家一起迎接2026真的好期待！希望能快點見到大家。」消息一出也引起大批粉絲興奮直呼：「太神啦！」



