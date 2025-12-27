KARA獨家壓軸台北跨年！4大電視牆、捷運站連環放送應援

KARA睽違12年重新回到台灣舞台，北市觀傳局預告，將透過4大巨型電視牆播放KARA影片。（北市觀傳局提供／張珈瑄台北傳真）

KARA成員奎利、昇延、妮可、知英、齡智，以中文向大家問好，分享對粉絲的想念，及傳達對台北表演的期待。（北市觀傳局提供／張珈瑄台北傳真）

「台北最High新年城-2026跨年晚會」將於31日登場，由韓流傳奇女團KARA카라擔任跨年前壓軸卡司，KARA睽違12年重新回到台灣舞台，並在台北跨年獨家合體演出，北市觀傳局預告，將透過4大巨型電視牆播放KARA影片，在30日至31日在台北捷運市政府站限定輪播KARA招牌曲目，搶先體驗台北跨年氛圍及感受KARA音樂魅力。

「台北最High新年城-2026跨年晚會」將於31日登場，北市觀傳局今日公布卡司順序。（北市觀傳局提供／張珈瑄台北傳真）

觀傳局今日公布跨年晚會卡司順序，由賽博台客樂團美秀集團、捷運盃街舞大賽青年組冠軍HRC BEAST ABYSS和主持群接續開場，隨後依序為影視歌三棲全能歌后李千娜、人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、情歌王子Bii畢書盡、Dragon Beauties小龍女、金曲創作才子韋禮安、金曲創作天后蔡健雅。

接著由U：NUS及捷運盃街舞大賽成人組冠軍 VHZ Dance Crew帶來精彩表演，還有新生代創作歌手高爾宣OSN、性感實力唱跳女神安心亞，最後將由跨年前壓軸卡司KARA帶來30分鐘精彩表演，並與民眾一起跨年倒數、迎接台北101新年大秀；2026年的一開始，則由潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹繼續熱力開唱。

觀傳局表示，為了歡迎韓流傳奇女團KARA來台北開唱，自30日至31日，捷運市政府站將全站播音，於晚間6時至9時，每隔20分鐘，每次30秒，輪播KARA 3首招牌曲目《Step 스텝》、《Mister 미스터》、《Lupin루팡》。

此外，觀傳局也指出，27日起台北市4大巨型電視牆，包括捷運市政府站B1大廳電視牆、市府轉運站信義光牆、台北市忠孝SOGO商圈LED、台北小巨蛋天幕，將播放KARA台北跨年宣傳影片，由成員奎利、昇延、妮可、知英、齡智，以中文向大家問好，分享對粉絲的想念，及傳達對台北表演的期待，她們更熱情邀請民眾到台北跨年晚會現場，近距離感受她們的精彩演出。

觀傳局提醒，跨年晚會當日晚上7時開始，活動周邊將有3階段交通管制，部分周邊區域也將管制進出，管制範圍內的路邊汽、機停車格、YouBike 2.0 站位在12月31日17時至1月1日3時禁止停車、暫停營運；台北捷運一樣連續營運 42 小時不收班（小碧潭支線及新北投支線除外），多晚都能夠回得了家。

