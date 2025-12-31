KARA登台北跨年唱神曲掀回憶殺 吸20萬名粉絲線上搶朝聖

【緯來新聞網】「臺北最High新年城－2026跨年晚會」找來韓國女團KARA擔任倒數前演出嘉賓，這也是KARA相隔12年再度合體來台演出，吸引超過20萬人在線上觀看，掀起一片回憶殺，5人一起用中文說「我愛台北」，向台下粉絲熱情打招呼。

KARA登上台北跨年，演唱多首經典歌曲。（圖／陳明中攝）

KARA成員奎利、昇延、妮可、知英、齡智受邀登上臺北跨年，今一連帶來〈Mr.〉、〈Honey〉、〈Mister〉、〈Step〉，經典歌曲連發不只掀起全場高潮，也讓線上超過20萬名粉絲直呼：「好懷念」、「想念具荷拉了。」



5人登上跨年舞台，也陪著觀眾一起倒數等待101煙火，女孩們難掩期待表情。對於台下超過20萬名觀眾冒雨欣賞表演，許齡智感動表示：「今天下雨的日子，沒想到大家還來看我們，我也很想你們。」知英則是用中文表示：「一起過新年吧，水啦！新年快樂！」並關心台下粉絲會不會冷。最後則跟著台下粉絲清唱〈Honey〉，陪著熱情粉絲迎接2026年。

