KARA真的來了！為台北跨年合體 興奮開放點歌

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（19日）舉辦全卡司公開宣傳記者會，由晚會主持群黃豪平與夏和熙公布超豪華卡司的完整名單，證實2007年出道的韓國女團KARA將參與盛會，壓軸表演，與歌迷們一起倒數，迎接2026年。

時隔多年來台的她們相當興奮，還開放歌迷點歌：「可以跟大家一起跨數真的好期待，大家想聽什麼歌，快點留言告訴我們，我們台北見」。

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」獨家表演名單為KARA、蔡健雅、李千娜、安心亞、畢書盡、幻藍小熊，以及韋禮安、周湯豪、玖壹壹、王ADEN、美秀集團、U：NUS共13組明星。12月31日「臺北最High新年城-2026跨年晚會」從晚間7點起在中視、中天綜合台Live轉播。

更多中時新聞網報導

龍千玉噴淚 首談已逝愛女入夢

校園團膳廚餘解套 環部：可養豬

YOUNG POSSE炒年糕 甜喊年年黏黏粉絲