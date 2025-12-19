KARA睽違12年來台北唱跨年！開放粉絲留言點歌：希望趕快見面

〔記者孫唯容／台北報導〕「台北最High新年城-2026跨年晚會」今(19)日完整卡司公開，台北市觀傳局證實，2007年出道的韓流傳奇女團KARA，睽違12年重返台灣，獨家在台北跨年舞台熱力演出，此外，還有蔡健雅、畢書盡、安心亞、GENBLUE幻藍小熊、李千娜共六組獨家卡司，要陪伴台北的民眾歡樂跨年，迎接2026！

觀傳局表示，今年共有13組豪華卡司接力登台，包括金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、以及影視歌三棲全能歌后李千娜，另外還有賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN & 千禧全製作唱跳歌手王ADEN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS，還有壓軸的獨家卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹

KARA更特別錄製影片向台灣的粉絲問好，影片中KARA成員表示，可以和台灣的粉絲一起迎接跨年「真的好期待」，很希望趕快見到大家，更喊話粉絲「最想聽他們唱什麼歌？可以透過台北旅遊網留言告訴我們！」

「2026臺北跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會，安心亞。(記者胡舜翔攝)

性感實力唱跳女神安心亞也為台北獻上跨年獨家演出，她分享台北的多元與自由氛圍一直深深吸引著她，這次演出將走比較搖滾的風格，音樂會一路嗨到底，不會讓歌迷有休息時間，盼與觀眾共同迎接嶄新一年、嗨到最後一秒。

觀傳局長余祥也表示，今年跨年與台北寒舍艾美酒店、台北美福大飯店、北投麗禧溫泉酒店等超過600家旅館飯店合作推出超強跨年方案，即日起至12月31日，民眾不用半夜排隊卡位，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，並在旅館現場填寫資料，上傳2晚住宿發票及明細照片，就可獲得限量「2026台北跨年晚會搖滾區入場證」2張。

