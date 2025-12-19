KARA睽違12年來台登北市跨年 喊話粉絲「歡迎點歌」

台北市 / 綜合報導

全台各縣市跨年晚會陣容陸續揭曉，韓團KARA也確定會登上台北市的跨年晚會，不過在正式宣布前，KARA就已經在觀傳局廣告中，意外提前曝光。他們也跟粉絲喊話，歡迎點歌。而今年不少縣市，都紛紛邀請韓國藝人助陣。MAMAMOO華莎和頌樂，分別在新北淡水和嘉義市，權恩妃則在高雄登場。

一首Mr 播出，立刻掀起二代粉的回憶，韓國女團KARA，今年跨年將在台北，和台灣的KAMILIA（粉絲名），一同迎接2026。上回KARA來台，已經是2012年的見面會，這次睽違12年登台，讓粉絲們都相當期待，但其實早就已經有跡可循，日前北市觀傳局，在廣告中不小心暴雷會有KARA，謝金燕也在社群平台，貼出和成員妮可的合照，寫道換妳來台北看我囉。

而今年台北跨年舞台，除了KARA之外，還能見到幻藍小熊、蔡健雅、韋禮安及安心亞等，超過10組豪華卡司。

北市觀光傳播局長余祥說：「6組是台北獨家限定，壓軸經典女團KARA，這一次是她們睽違12年，再次重返台灣的舞台，那成員們也選擇在台北的，跨年舞台上面合體，一定會帶給我們一首首，非常經典的代表金曲。」

今年從北到南，共有多達9組韓星確定登台，MAMAMOO華莎和頌樂，分別在新北淡水和嘉義市，Apink在桃園，HIGHLIGHT到雲林縣，水炸彈女神權恩妃，也到高雄跨年感受南台灣熱情，各縣市祭出大咖，就是要讓參與民眾，留下難忘回憶。

