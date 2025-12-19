KARA睽違12年登台北跨年場 安心亞遭批「40歲還唱〈呼呼〉」直球回應

《臺北最High新年城-2026跨年晚會》今年由中視、中天轉播，19日舉辦全卡司公開宣傳記者會，其中韓流傳奇女團KARA確定睽違12年將重返台灣，壓軸帶來精采演出。安心亞日前現身耶誕城演唱會勁歌熱舞，卻遭網路酸民攻擊，「40歲還在唱〈呼呼〉」；對此，她大方回應：「我比較專注在當下，蠻喜歡自己現在的狀態，沒幫助的不會在意。」

韓流傳奇女團KARA確定睽違12年將重返台灣，登台北唱跨年。（圖／中天新聞）

晚會主持人夏和熙、黃豪平今天與安心亞、幻藍小熊一同出席記者會，女團KARA則是透過影片和台灣粉絲們打招呼，「好久沒有在台灣和大家見面了，有沒有很想念我們呢？」時隔多年來台演出，KARA興奮表示：「可以和大家一起倒數迎接2026真的好期待啊，你們最想聽什麼歌？快點留言告訴我們！」5人影片尾聲則用中文甜喊「我們台北見！」

女團幻藍小熊今日出席卡司公佈記者會。（圖／記者 伍映澄 攝）

而安心亞睽違8年再度回到台北跨年，她透露，這次音樂跟舞蹈一樣都會重新改編，比較偏搖滾的風格，會讓大家「沒時間上廁所」，希望可以和大家一起嗨到最後。而她每每演出衣服都會成為外界討論重點，這次服裝上會不會再破尺度？安心亞語帶神秘表示：「會很閃。很適合這次的表演風格。」

另外，安心亞日前現身耶誕城演唱會表演，卻遭網路上部分酸民攻擊，40歲還在唱〈呼呼〉。對此，安心亞大方表示，自己不會太在意，「我比較專注在當下，蠻喜歡自己現在的狀態，沒幫助的不會在意。」

安心亞高EQ回應酸民攻擊。（圖／記者 伍映澄 攝）

而安心亞近期每回現身，都免不了被問到和好搭檔阿Ken的緋聞，而兩人今年跨年夜分別將在台北及台中打對台，安心亞坦言，不斷被傳緋聞是不會感到困擾，但就是個誤會，不忘再次澄清兩人關係，「我們就是很好的搭檔。」

《臺北最High新年城-2026跨年晚會》卡司陣容堅強，台北場限定藝人包括KARA、安心亞、蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹、GENBLUE幻藍小熊，千萬不要錯過，另外還有李千娜，美秀集團、高爾宣、王ADEN、畢書盡、U:NUS等藝人，要和全台觀眾一起迎接2026年，12月31日晚間7點起在中視、中天綜合台Live轉播。

