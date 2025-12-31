KARA睽違12年登台北跨年！ 超敬業燦笑「冒雨開唱」

台北最High新年城，重磅卡司輪番演唱，韓流人氣女團KARA睽違12年重返台灣舞台，獨家在台北跨年合體演出，經典扭臀舞再現掀起回憶殺！還有驚喜的是，「金曲組合」韋禮安和蔡健雅「夢幻聯動」合唱經典歌曲，讓人直呼大飽耳福！跨年後，周湯豪和嘻哈天團玖壹壹輪番登台，陪伴觀眾們嗨到最後一刻。

KARA睽違12年來台開唱，重現經典扭臀舞。圖／北市府觀傳局提供

雖然天公不作美，台北跨年夜又濕又冷，但KARA 5位成員仍相當敬業，一席浪漫白色套裝，搭配甜美燦爛笑容，帶來一首首經典歌曲串燒，還重現經典扭臀舞，最強回憶殺讓台下嗨到最高點！另外，在韓國出道的人氣女團幻藍小熊，也一連帶來多首動感舞曲，青春洋溢，還驚喜與情歌王子畢書盡帶來聯合舞台。

幻藍小熊、畢書盡驚喜同台演出。圖／北市府觀傳局提供

儘管跨年舞台颳起滿滿韓流旋風，但本土的「收視保證」女神安心亞一登場也再掀起一波高潮，火力全開不畏低溫秀「晶鑽戰袍」勁歌熱舞；影視歌三棲、全能歌后李千娜造型也相當吸睛，火辣開唱。

安心亞大跳搖滾版〈呼呼〉。圖／北市府觀傳局提供

韋禮安、蔡健雅「夢幻聯動」 金曲連發宛如超大型KTV

還有一大亮點是，「金曲組合」韋禮安、蔡健雅夢幻同台開金嗓，跨年晚會瞬間變身大型KTV，台下觀眾聽得如癡如醉。跨年邁入2026後，嘻哈天團玖壹壹、周湯豪壓軸登台，持續嗨翻現場，雨再大也澆不熄現場觀眾熱情，一路嗨到新的一年。

韋禮安、蔡健雅夢幻聯動合唱。圖／北市府觀傳局提供

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

