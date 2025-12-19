KARA睽違12年登台！ 台北跨年迎韓流最強回憶殺

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台北市政府觀光傳播局今（19）日公布「台北最High新年城-2026跨年晚會」完整卡司名單，韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返台灣舞台，獨家在2026台北跨年合體演出，更透過影片向台灣粉絲熱情問候，也誠摯邀請大家到台北一起倒數迎接新年！觀傳局也公布，今年跨年首度與PEANUTS™漫畫家族合作，更結合台北城市意象推出多款跨年限定周邊商品，即日起至明(2026)年1月18日，台北跨年限定「史努比&兄弟Taipei Tour快閃店」在信義區香堤大道登場。

觀傳局表示，今年台北跨年集結多組獨家亮點卡司，陣容涵蓋韓流巨星、金曲實力派與新世代音樂勢力，共13組豪華卡司接力登台，觀傳局日前已經公布兩波跨年卡司名單，包括金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、以及影視歌三棲全能歌后李千娜，另外還有賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN & 千禧全製作唱跳歌手王ADEN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS，今日記者會重磅公布壓軸的獨家卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹，此外，記者會特別邀請2組台北獨家卡司亮相，GenZ女團GENBLUE幻藍小熊帶來精彩表演，安心亞也驚喜同台互動。

觀傳局長余祥表示，本次台北跨年晚會最大亮點就是邀請到韓流傳奇女團KARA。等了整整12年，KARA重新回到台灣，並將於台北跨年舞台合體演出，帶來獨家表演。作為許多人青春的回憶，也是極具代表性的女團，KARA這次將帶來一首首非常經典的金曲，歡迎國內外KARA粉絲齊聚台北，一同跨年。KARA也特別透過影片向台灣粉絲熱情問候，十分想念粉絲、迫不及待想再次站上舞台與大家相聚。她們也誠摯邀請粉絲跨年夜一起在台北迎接2026！

休息一年後重返跨年舞台的周湯豪表示，台北兼具現代城市魅力與人情溫度，是他最具情感連結的地方，本次將帶來新專輯多首作品與經典曲目。曾多次參與台北跨年的玖壹壹今年將再度登場，團隊分享多年來頻繁往返台北，對台北的便利性與多元生活風貌印象深刻，成員洋蔥更笑稱上回參加台北跨年竟成了自己開始減重的契機，而健志與洋蔥也預計12月挑戰台北馬拉松，以截然不同的視角深入體驗台北城市魅力。

性感實力唱跳女神安心亞睽違9年為台北獻上跨年獨家演出，她分享台北的多元與自由氛圍一直深深吸引著她，並預告本次將呈現全新音樂與舞蹈設計，盼與觀眾共同迎接嶄新一年。還有小龍女與吉祥物也將帶來滿滿舞力，引爆全場。

觀傳局也在記者會上公開，今年台北跨年不只卡司吸睛，城市也一起「可愛上線」！除了首度攜手全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族，讓史努比與兄弟姊妹化身跨年最佳旅伴，現身市府周邊燈飾裝置，為跨年夜增添滿滿療癒氛圍；同時，自即日起至明（2026）年1月18日，台北跨年限定「史努比&兄弟 Taipei Tour 快閃店」在信義區香堤大道登場，邀請史努比與兄弟姊妹及好友走訪台北大巨蛋、台北101、北門等城市地標，將熟悉的台北風景轉化為設計靈感，推出多款台北跨年限定周邊商品，從帽子、服飾、馬克杯到票卡夾、圍巾、帆布袋等，兼具實用與收藏價值，陪大家迎接新年好運！

此外，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，即日起至115年3月8日，民眾只要到台北市店家單筆消費滿200元，即日起至指定平台登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，就能獲得1組抽獎序號，有機會抽中1,000萬元現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17等萬份好禮，歡迎民眾把握時間，12月來台北玩，享受豐富精彩的活動！

「2026台北跨年晚會」當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造台北跨年音浪，陪伴民眾嗨唱到2026。更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「台北最High新年城」活動官網與台北旅遊網粉絲專頁。

