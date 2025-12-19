KARA睽違12年登台！ 安心亞預告台北跨年：會很閃

安心亞（中）與幻藍小熊今出席臺北跨年記者會。（圖／侯世駿攝）

「臺北最High新年城－2026跨年晚會」今（19日）舉行全卡司記者會，主持人黃豪平、夏和熙，以及藝人安心亞、幻藍小熊皆出席力挺。觀傳局同時宣布，韓流傳奇女團 KARA 將睽違 12 年重返臺灣舞台，獨家於 2026 臺北跨年夜合體演出，並特別透過影片向臺灣粉絲送上熱情問候。

女團KARA隔12年訪台。（圖／翻攝自KARA X）

安心亞每回跨年演出討論度居高不下，她透露此次音樂與舞蹈都會重新編排，走搖滾風格，整場音樂會將一路 high 到最後，不會有讓觀眾休息的時間，希望能和大家一起嗨完整晚。

至於外界關注她每次跨年造型都相當火辣，被問到這次是否會再突破尺度，她笑說造型會非常適合這次的表演風格，「會很閃、很耀眼。」面對網友酸她40歲還在唱〈呼呼〉，安心亞坦言不會在意這類聲音，自己更專注於舞台與表演狀態，對於沒有幫助的評論不會放在心上。

與阿Ken緋聞傳了多年，安心亞表示：「困擾是不會，只是大家一起誤會，所以在這裡澄清，我們是很好的搭檔。」得知男方主持台中跨年，她笑喊，「我在台北」。更預告屆時服裝會很符合表演風格，「會很閃，很耀眼。」

安心亞否認與阿Ken戀情。（圖／侯世駿攝）

被問到上週與昔日緋聞對象羅志祥同台表演〈靚仔〉，安心亞疑惑：「我們有緋聞嗎？」笑喊：「我們還是回到阿Ken好了。」

今年臺北跨年集結多組獨家亮點卡司，觀傳局日前已經公布兩波跨年卡司名單，今日記者會重磅公布壓軸的獨家卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹。

