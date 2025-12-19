KARA確定登台北跨年！各地韓星滿滿 Apink.STAYC寶島迎2026

各地跨年卡司陸續曝光，韓星紛紛選擇台灣迎接2026年，為跨年夜增添國際色彩。睽違12年的女團KARA確定落腳台北，雖因觀傳局網路廣告提前曝光而意外暴雷，但仍引發粉絲熱烈期待。此外，MAMAMOO成員華莎將在新北淡水、頌樂選擇嘉義，女團Apink則前往桃園，STAYC登台南舞台，權恩妃更選擇高雄港都，全台各地韓星陣容相當豐富。

睽違12年KARA再度到台灣跨年。（圖／gyuri_88 IG）

女團KARA確定登上台北跨年舞台，雖然這個消息因台北市觀傳局的網路廣告提前曝光，讓眼尖的粉絲心中早有底，但官方正式宣布仍引發熱烈討論。台北市觀傳局長余祥表示，這是KARA睽違12年重新回到台灣的舞台，全體成員將在台北跨年舞台上合體演出。KARA也透過影片向台灣粉絲問好：「大家好，我們是KARA」，讓許多人感受到滿滿的回憶殺。

除了KARA外，台北跨年卡司還包括蔡健雅、韋禮安、周湯豪、畢書盡、李千娜及美秀集團等實力派歌手。同時受邀的安心亞也預告將帶來多首嗨歌，並表示演出中間不會有休息，服裝風格會非常搖滾。

Apink將在桃園跨年。（圖／桃園市政府提供）

除了台北，全台各地的跨年活動也邀請到多位韓國藝人。MAMAMOO成員華莎確定將在新北淡水迎接2026年，同團的頌樂則選擇在嘉義演出。人氣女團Apink成為桃園重磅卡司，相信會帶給觀眾許多驚喜。另一女團STAYC則將在台南表演，而被稱為「水彈女神」的權恩妃最終選擇在高雄港都跨年。

