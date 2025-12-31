KARA陪倒數狂吸20萬人朝聖！隔12年來台喊「我愛台北」

韓國人氣女團KARA陪伴民眾倒數迎2026年。劉耀匀攝

韓國人氣女團KARA時隔12年來到台灣，就是在「臺北最High新年城-2026跨年晚會」和台灣民眾一起跨年到2026年，奎利、昇延、妮可、知英及齡智一字排開，接連帶來〈Mr.〉、〈Mammamia〉、〈Honey〉、〈Step〉等歌曲，讓粉絲一飽耳福，成員們更一起用中文告白：「我愛台北！」

KARA熱舞掀起回憶殺。劉耀匀攝

台北跨年在舉辦前命運多舛，不但因為社會不安寧，有許多民眾希望煙火停止施放，又因為氣候問題，讓不少人擔心煙火會取消，然而今晚到場跨年的人數還是來到20萬人。KARA今晚擔任倒數前壓軸，陪伴民眾一起倒數，和熊讚的互動更是萌翻全場，儘管下大雨，5人仍敬業演出。

廣告 廣告

KARA是倒數前壓軸演出。劉耀匀攝



回到原文

更多鏡報報導

蔡健雅抱病雨中開唱北跨！行程爆滿竟失聲 堅持不撐傘原因曝光

華莎新北跨年台上突然「自我反省」 雨中甜喊：今天把這裡當家

畢書盡久違登北跨！親揭唱〈勢在必行〉忘詞原因 出門前老婆才提醒別失誤