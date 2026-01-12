KARD台北演唱會來了！韓國最強混聲團睽違 8 年合體回歸，《DRIFT》世界巡演 2／21 登上 TICC，票價、開賣時間一次整理

韓國混聲霸主KARD終於要來了！台灣 HIDDEN KARD 苦等 8 年總算等到好消息。KARD 近日正式宣布世界巡演台北站，確定 2 月 21 日 登上 台北國際會議中心（TICC） 開唱，消息一出立刻洗版社群，粉絲狂刷「碗都敲破了」、「八年真的等太久」。距離上一次來台演出已經是 8 年前，這次 BM、J.Seph、SOMIN、JIWOO 四人完整合體回到台灣，被粉絲形容是滿滿「回憶殺」。而《KARD 2026 WORLD TOUR IN TAIPEI》門票已於 1 月 9 日中午 12 點 開賣，購票可透過寬宏售票系統，以及全台萊爾富、OK 便利商店。

韓國混聲團KARD

KARD 上一次來台開唱已是 8 年前，這回四人再度合體登台，主辦單位也確認台北站將完整比照世界巡演規格，從舞台設計、歌單編排到團員互動都不縮水，準備用最強舞台迎接久違的台灣粉絲，現場氣氛勢必直接拉滿。

KARD將於2月21日在TICC開唱

KARD 由韓國 DSP Media 於 2016 年推出，是以撲克牌「King、Ace、jokeR、hiDden」為概念打造的男女混聲團體，成員各自對應牌面角色，包含「King」BM、「Ace」J.Seph、「Black jokeR」全昭珉與「Color jokeR」全志佑，並於 2017 年 7 月 19 日正式出道；官方也說明，K.A.R.D 是一個分為三個階段的混聲企劃，每張作品都象徵一位「隱藏成員」，其中字母「D」正代表不可預測的存在，延伸出團體在音樂與舞台表演上不受框架限制、充滿變化的核心精神。

KARD由 BM、J.Seph、SOMIN（全昭珉）、JIWOO（全志佑） 四位成員組成

自 2017 年正式出道以來，KARD 以少見的男女混聲編制，在 K-pop 市場闖出獨特定位。兩男兩女的聲線交錯，加上 BM 的低音砲、JIWOO 的煙嗓與成員間的舞台張力。融合拉丁、EDM、嘻哈與流行舞曲的強烈節奏，一聽就知道是 KARD 的招牌風格。從〈Oh NaNa〉、〈Don’t Recall〉、〈Hola Hola〉、〈Bomb Bomb〉到近年作品〈GUNSHOT〉、〈Tell My Momma〉、〈SPIN〉、〈Touch〉與〈Pivot〉，至今仍是演唱會必聽神曲。

KARD演唱會

此次巡演主題「DRIFT」，象徵不被框架限制的自由、順著節奏持續向前的狀態，也呼應 KARD 出道至今不斷進化的音樂路線。台北場將結合新舊作品、高強度舞蹈與大量成員互動，完整呈現他們八年來在歐美巡演中磨練出的現場實力。成員也多次提到相當想念台灣粉絲，這次回歸台北舞台，勢必是一場火力全開的演出。

KARD將於2月21日在TICC開唱

《KARD 2026 WORLD TOUR IN TAIPEI》演出資訊

• 演出時間：2026／02／21（六）19:00

• 演出地點：台北國際會議中心（TICC）

• 票價：SVIP 4280／VIP 3880／3280／2880／1880 元

• VIP 套票開賣：2026／01／09（五）11:00

• 一般票開賣：2026／01／09（五）12:00

• 購票通路：寬宏售票系統、全台萊爾富、OK 便利商店

• 主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司

• 經紀公司：DSPmedia、RBW Inc.

目前門票仍在熱賣中，睽違 8 年再度來台的 KARD 將於 2 月 21 日 登上 TICC 舞台，完整合體回歸勢必火力全開，從節奏到舞台張力都讓人心跳加速，還沒買票的台灣HIDDEN KARD真的不能錯過！

（圖片來源：KARD官方臉書）

