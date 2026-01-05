KARD睽違8年合體登台！2月將於TICC開唱 歌迷哭喊：終於等到了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國大勢混聲團體KARD 今（5）日正式宣布世巡將在2月21日於台北國際會議中心(TICC)舉辦《KARD 2026 WORLD TOUR <DRIFT> IN TAIPEI》。這是 KARD睽違8年，再次回到台北開唱，準備用最強舞台魅力迎接台灣HIDDEN KARD。

KARD今（5）日正式宣布世巡將在2月21日於台北國際會議中心（TICC）開唱。（圖／寬宏藝術提供）

由BM、J.seph、SOMIN、JIWOO組成的KARD，自 2017 年出道以來便以「混聲團體」定位闖出一條獨特道路。音樂風格融合 EDM、拉丁、嘻哈與流行舞曲，搭配極具辨識度的低音節奏與洗腦副歌，迅速在海外市場累積高人氣。〈Oh NaNa〉、〈Don’t Recall〉、〈Hola Hola〉、〈Bomb Bomb〉等早期代表作都取得相當大的成功。

KARD也是少數以世界巡演為主戰場的K-pop團體之一，足跡遍及北美、南美、歐洲、亞洲與澳洲，累積大量現場演出經驗，現場實力無懈可擊。「DRIFT」世界巡演延續團體近年的音樂主軸，象徵不受框架限制、隨節奏前進的自由狀態。演出內容將結合新作與經典歌曲，搭配高強度舞蹈、團員互動橋段，完整呈現 KARD 八年來不斷進化的音樂樣貌。

此次台北站選在TICC舉行，無論視覺、音響或舞台配置都將全面升級，讓觀眾更能感受 KARD 的舞台張力與現場感染力。KARD團員們也表示，希望能快點見到台灣的HIDDEN KARD，一起創造美好的回憶。而主辦單位也祭出限定粉絲福利，VIP PACKAGE將於9日上午11點寬宏售票系統獨家開賣，演唱會門票將於1月9日中午12點開賣。





