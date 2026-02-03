KARD 睽違 8 年重返台北開唱 成員難忘香菜餅乾

KARD 睽違 8 年回歸台北專場。 圖／寬宏藝術

韓國混聲團體 KARD 將於 2 月 21 日在台北國際會議中心舉辦《KARD 2026 WORLD TOUR〈DRIFT〉IN TAIPEI》，這也是 KARD 時隔八年再度於台灣舉辦專場演出，成員們對於重返台北舞台直言相當期待，並表示希望能再次與台北的 HIDDEN KARD 見面，透過更多互動留下難忘回憶。

KARD 去年展開《DRIFT》世界巡演，自首爾出發巡迴多座城市，舞台編排與歌單設計獲得不少好評，官方社群也持續分享各地演出畫面。此次台北站同樣比照海外巡演規格呈現，從舞台設計到演出流程皆完整呈現，讓台灣粉絲能在專場感受世界巡演的完整內容。

談到台灣印象，成員們提到粉絲的熱情令人印象深刻，也分享品嘗不少在地美食。BM 笑說對香菜口味餅乾印象難忘，珍珠奶茶也讓人想再回味，但為了演出狀態仍得克制。由 BM、J.seph、SOMIN、JIWOO 組成的 KARD，以男女混聲定位與強烈節奏感建立鮮明風格，台北場預計帶來多首代表作與新作交織的完整演出，並安排互動橋段回應粉絲期待，更多詳情可洽主辦單位寬宏藝術。