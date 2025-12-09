對於格鬥遊戲社群來說，這可能是一個時代的結束。身為《鐵拳》 (Tekken)系列長期以來的製作人與核心靈魂人物，原田勝弘 (Katsuhiro Harada) 稍早透過個人「X」帳號宣布將於2025年底正式離開效力長達30年的萬代南夢宮 (Bandai Namco)。

《鐵拳》系列製作人原田勝弘告別待了30年的萬代南夢宮，用一小時DJ Mix紀念其《鐵拳》生涯

30年格鬥人生，最酷的離職方式

原田勝弘在聲明中，感性地回顧了他在萬代南夢宮的職業生涯。鮮少人知道的是，他最早其實是以聲優身分參與初代《鐵拳》的製作，隨後才逐漸轉型為導演、製作人，甚至跨足格鬥類型以外的遊戲開發。

廣告 廣告

「每一個專案都充滿了新的發現與學習，對我來說都是無可取代的經驗，」原田在「X」上寫道，「對於所有支持我的人、世界各地的社群，以及多年來與我並肩同行的同事們，我致上最深的謝意。」

而在這份感性的告別信之外，原田還用一種極具個人風格、或許是史上最酷的方式來紀念這次轉身。他上傳了一段長達一小時的DJ混音作品至SoundCloud，標題名為「TEKKEN: A 30-Year Journey – Harada’s Final Mix」。他幽默地表示，在他的職業生涯中從未在錦標賽事上表演過DJ，因此決定以此作為送給粉絲的最後禮物，也為這段傳奇篇章畫下帥氣的句點。

未來動向成謎

作為《鐵拳》系列的看板人物，原田勝弘總是戴著墨鏡、以幽默且直率的風格活躍於各大電玩展與社群活動。他的離開勢必會對《鐵拳》系列的未來發展產生影響。

目前原田勝弘尚未透露其離開萬代南夢宮後的具體計畫，是否會加入其他遊戲公司、創立工作室，或是單純享受退休生活，仍有待後續觀察。

但可以確定的是，無論他下一站去哪裡，這位格鬥遊戲界的傳奇人物都已經在玩家心中留下了不可磨滅的印記——以及一套超燃的混音歌單。

更多Mashdigi.com報導：

傳「Apple Silicon之父」Johny Srouji將離職轉戰他處，蘋果高層持續爆發出走潮？ (更新)

Pixel用戶省一筆！ 11月Pixel Drop更新修復、手機可直接變身Nintendo Switch 2專用視訊鏡頭

《星際大戰》1977年無修飾原始版將於2027年重返大銀幕，慶祝電影上映50週年