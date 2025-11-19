Kazuha公布健身菜單！每天6分鐘、11組動作，練成超狂川字腹肌！

（圖／翻攝自YouTube）

南韓女團LE SSERAFIM日本成員Kazuha以乾淨氣質、優雅氣場與自然美貌備受粉絲喜愛，被封為「初戀顏女神」。她從三歲起開始學習芭蕾，長達15年的訓練讓她擁有扎實的核心力、完美的身體線條與極高的肢體控制能力。過去她曾公開自己的日常運動影片，吸引不少粉絲跟著練，今年她再次更新訓練片段，甚至加入配音，把運動變得更親和、更有趣。

她的訓練重點以核心、臀腿線條與下腹緊實為主，每個動作都重複做30秒，強度不算輕，但很適合作為日常健身或居家鍛鍊。

1.雙腿反覆伸直、彎曲

2.雙腿抬起 → 臀部向上抬起

3.雙腿輪流伸直、彎曲

4.抬腿、腳腕相互碰觸

5.手與腳腕 交叉觸碰

6.交叉捲腹

7.單腳放在另一膝上 → 反覆抬臀

8.換邊重複

9.平躺呈一直線 → 抬腿（腳掌朝外更有效）

10.換方向重複

11.轉體平板撐

