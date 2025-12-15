KC SKIN席捲日本 持續熱銷不斷

主打頂尖外泌體科技的新創護膚品牌「KC SKIN」。（圖/KC SKIN）

主打頂尖外泌體科技的新創護膚品牌「KC SKIN」，近期在日本美妝市場引爆熱潮。品牌不僅獲選為日本美妝指標盛事「 Loft Cosme Festival 」的重點推薦商品，更以驚人速度進駐日本 Loft 門市，時常呈現供不應求的熱銷盛況。 」的重點推薦商品，更以驚人速度進駐日本 Loft 門市，時常呈現供不應求的熱銷盛況。





官網榜上有名 日本消費者積極搶購





KC SKIN 自 9 月上市，短短數月即展現強大的市場宰制力。業界分析指出，KC SKIN 之所以能從上百個日韓品牌中脫穎而出，關鍵在於精準命中了「外泌體保養」這項東京最新的美妝顯學。

不同於市面上的競品，KC SKIN 憑藉醫研級科研團隊背書，採用專利培養技術與高純度分離平台，成功將高端醫研技術轉化為日常保養。





進軍Loft 重點店面 確立東京美妝新顯學





這股熱潮同樣席捲實體通路。KC SKIN 憑藉強大的集客能力，先前一度獲日本流行潮流指標的「Loft 涉谷店」與「Loft 銀座店」通路方破格給予陳列禮遇。在寸土寸金的 Loft 美妝區，僅有極少數品牌能享有此等待遇。





隨著「Loft Cosme Festival」的推波助瀾，加上日本重點通路的佈局，KC SKIN 已成功將「雙重外泌體」打造為 2025 年必備的保養關鍵字。品牌方表示，目前正緊急調度產能，將以最快速度回應消費者的熱切需求。