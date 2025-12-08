KC SKIN雙重外泌體 突破萃取極限

「外泌體（Exosome）」正以前所未有的速度躍升為熱門關鍵字。

在日韓美妝市場，「外泌體（Exosome）」正以前所未有的速度躍升為熱門關鍵字。這項源自 2013 年諾貝爾生理醫學獎的細胞研究成果，徹底改變了保養品的遊戲規則。然而，面對市面上良莠不齊的產品，集結台、美、日、韓四國科研實力的護膚品牌「KC SKIN」，憑藉領先業界的「雙重外泌體」技術，訂定了業界新標竿。





外泌體：細胞間的修復快遞員





外泌體是細胞分泌的奈米級囊泡（約 30-150 nm），如同細胞間的「快遞員」，能攜帶修復訊號精準遞送至肌底。為何外泌體比傳統萃取更有效？簡單來說，若傳統植物萃取是「補充原料」，外泌體則是「發送修復指令」，堪稱保養成分中「精華中的精華」。

根據 KC SKIN 日本官網數據顯示，其實驗室研發的「CICA（積雪草）外泌體」，不同於一般萃取物僅能停留在表皮層，外泌體能輕易穿透角質屏障，深入真皮層刺激膠原蛋白生成，從根源改善毛孔粗大與鬆弛問題。實驗數據更證實，相較於一般萃取物，其專利積雪草外泌體能更有效提升抗氧化力，並降低黑色素細胞活性。





超越單一成分 「積雪草 × 乳酸菌」雙重機制





KC SKIN 的最大突破，在於打破市場僅使用單一外泌體的慣例，採用 「雙重外泌體（Dual Exosomes）」複合配方。其中「積雪草外泌體」利用獨家「植物癒傷組織」培養技術，完整保留修復活性，主攻鎮靜修護與膠原蛋白新生，有效撫平粗糙紋理。另一關鍵成分「乳酸菌外泌體」，則源自無菌實驗室培育，主攻屏障防禦與微生態平衡，能抑制發炎因子，提升肌膚彈力與保水度。





為確保「細胞級」的保養效力，KC SKIN 在濃度上展現了醫研級的堅持。每一瓶 30ml 精華液中，奢侈注入高達 180 億顆雙重外泌體微粒；單片水凝多泌面膜中，更封存了驚人的 3 億 7200 萬顆外泌體。讓 KC SKIN 成功在日本市場建立起難以跨越的技術護城河，被日媒譽為「毛孔護理的新常識」。