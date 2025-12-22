KD生涯里程悲！遭墊底國王逆轉 施洛德絕殺火箭

（記者許皓庭／綜合報導）火箭今（22）日對陣西區墊底的國王，儘管當家球星 Kevin Durant 達成生涯 5000 次助攻里程碑，並寫下史上第 3 快達成「3 萬分、5 千籃板、5 千助攻」的全能紀錄，但於延長賽遭國王控衛 Dennis Schroder 投進致勝三分球，最終國王以 125 比 124 爆冷逆轉，讓杜蘭特以「里程悲」收場。

圖／火箭今（22）日對陣西區墊底的國王，最終國王以 125 比 124 爆冷逆轉，讓杜蘭特以「里程悲」收場。（翻攝 NBA X）

杜蘭特此役燃燒體能出賽 48 分鐘，貢獻 24 分、10 籃板與 8 助攻。他在本場賽前僅差 1 次助攻便能達標生涯 5000 助攻，達陣後正式成為 NBA 史上第 6 位跨越「3 萬分、5 千籃板、5 千助攻」門檻的球員。更令人驚嘆的是，杜蘭特僅耗費 1147 場賽事便完成此成就，速度位居史上第 3 快，僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的 960 場與詹姆斯（LeBron James）的 1107 場。

廣告 廣告

比賽過程方面，火箭上半場掌握主動權，在申京（Alperen Sengun）內線強攻帶領下，半場結束取得 68 比 57 的 11 分領先。然而易籃後火箭火力逐漸下滑，第四節更是陷入攻守失序的困境。國王趁勢追分，小穆雷（Keegan Murray）單節進帳 10 分縮小差距，隨後魏斯布魯克（Russell Westbrook）在最後 13.3 秒命中關鍵底角三分彈追平比分，成功將比賽拖入延長賽。

進入延長賽（OT），戰況陷入膠著，火箭一度靠著小史密斯（Jabari Smith Jr.）的罰球取得兩分領先。然而在讀秒階段，國王球星德羅展（DeMar DeRozan）切入後精準妙傳給底角的施洛德，後者在比賽剩餘 2.2 秒時投進逆轉三分球。隨著杜蘭特最後絕殺跳投落空，國王成功帶走勝利。

數據統計方面，火箭以申京攻下 28 分為最高，湯普森（Amen Thompson）與小史密斯各挹注 18 分。國王則展現多點開花的攻勢，德羅展拿 27 分，小穆雷進帳 26 分，魏斯布魯克繳出 21 分、13 籃板的雙十表現，致勝功臣施洛德替補上陣則貢獻 24 分與 10 次助攻。

更多引新聞報導

先生不能停這喔！北市男駕百萬休旅跌入人行道 壓毀5機車

爆乳DJ蘇櫻花轉戰AV女優！興奮拍限制級作品 坦言：我從小就愛看片

