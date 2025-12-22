KD生涯里程悲！遭墊底國王逆轉 施洛德絕殺火箭
（記者許皓庭／綜合報導）火箭今（22）日對陣西區墊底的國王，儘管當家球星 Kevin Durant 達成生涯 5000 次助攻里程碑，並寫下史上第 3 快達成「3 萬分、5 千籃板、5 千助攻」的全能紀錄，但於延長賽遭國王控衛 Dennis Schroder 投進致勝三分球，最終國王以 125 比 124 爆冷逆轉，讓杜蘭特以「里程悲」收場。
杜蘭特此役燃燒體能出賽 48 分鐘，貢獻 24 分、10 籃板與 8 助攻。他在本場賽前僅差 1 次助攻便能達標生涯 5000 助攻，達陣後正式成為 NBA 史上第 6 位跨越「3 萬分、5 千籃板、5 千助攻」門檻的球員。更令人驚嘆的是，杜蘭特僅耗費 1147 場賽事便完成此成就，速度位居史上第 3 快，僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的 960 場與詹姆斯（LeBron James）的 1107 場。
比賽過程方面，火箭上半場掌握主動權，在申京（Alperen Sengun）內線強攻帶領下，半場結束取得 68 比 57 的 11 分領先。然而易籃後火箭火力逐漸下滑，第四節更是陷入攻守失序的困境。國王趁勢追分，小穆雷（Keegan Murray）單節進帳 10 分縮小差距，隨後魏斯布魯克（Russell Westbrook）在最後 13.3 秒命中關鍵底角三分彈追平比分，成功將比賽拖入延長賽。
進入延長賽（OT），戰況陷入膠著，火箭一度靠著小史密斯（Jabari Smith Jr.）的罰球取得兩分領先。然而在讀秒階段，國王球星德羅展（DeMar DeRozan）切入後精準妙傳給底角的施洛德，後者在比賽剩餘 2.2 秒時投進逆轉三分球。隨著杜蘭特最後絕殺跳投落空，國王成功帶走勝利。
數據統計方面，火箭以申京攻下 28 分為最高，湯普森（Amen Thompson）與小史密斯各挹注 18 分。國王則展現多點開花的攻勢，德羅展拿 27 分，小穆雷進帳 26 分，魏斯布魯克繳出 21 分、13 籃板的雙十表現，致勝功臣施洛德替補上陣則貢獻 24 分與 10 次助攻。
