Keanna爆陳芳語錄音室戰謝和弦不起訴！檢認證「聽前夫轉述」非憑空亂編
歌手謝和弦的前妻Keanna（戴一軒）於2024年4月間，在社群平台公開爆料，指稱陳芳語曾與謝和弦在錄音室發生性行為，甚至提及抽大麻等驚人內容，引發陳芳語憤而提告加重誹謗。士林地檢署近日偵結，認為Keanna是基於其主觀認知抒發情緒，且內容涉及私人恩怨與見聞難以證偽，認定犯罪嫌疑不足，正式處分不起訴。
整起事件起源於Keanna在社群上的發文，她當時影射陳芳語「在錄音室表現出無害甜心樣，卻趁她離開後與其前室友發生關係」，隨後Keanna更直接指名「跟金柏利發生關係是千真萬確的」，並在接受網路節目「小記者大明星」專訪時強勢表示，自己所發布的內容絕對都是真實情況。
面對指控，Keanna向檢方表示，相關言論是依據其個人見聞。她表示當時離開錄音室後，是謝和弦「親口、主動」向她提起「跟陳芳語在錄音室有性行為，我覺得公眾人物的感情糾葛是可受公評的，我不覺得抽大麻是負面行為」。她進一步解釋，發文動機是不希望民眾被謝和弦誤導，且強調該事件發生於兩人婚前，並非婚內出軌。
檢方認定，Keanna與謝和弦離婚過程並非平和，本案實情在雙方各執一詞的情況下極難查證。由於陳芳語確實曾去過謝和弦的錄音室，檢方認為無法排除Keanna是基於婚姻糾葛而宣洩主觀情緒，難以認定她具備誹謗的犯罪故意。
此外，檢方也指出媒體報導的渲染並非被告所能控制，若告訴人認為演出機會受損，應另尋民事途徑求償，全案依刑事訴訟法，對Keanna做出不起訴處分。
