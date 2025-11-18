台劇《看看你有多愛我》揭露網路時代「社群曬孩風險」與「網紅遭批承擔」！
【文 / 雀雀】楊謹華在最新迷你劇集《看看你有多愛我》裡火力全開，飾演以網紅媽媽積極營生的半公眾人物，人設上有著滿滿的當代女性對於「當媽媽」這件事的想像，包括生了超級可愛的女兒、當起能夠號召團購賺錢的網紅，以及在網路上分享生活大小事散發正能量也獲得育兒的精神鼓勵云云。但社群世界日新月異，網友的生態也正在發生劇烈的變化，實質操作上，可能會越來越不如想像。
臉書獨大社群時期，適逢大學同學們紛紛畢業結婚生子，不少人結婚照、嬰兒照拼命曬！但沒過幾年，你會發現大家開始漸漸不那麼做了，臉書也推出「限友」甚至「摯友」選項，幫你設定能夠看到私人貼文的機制、過濾掉閒雜人等看到個人私生活（尤其是保護小朋友）以免造成的節外困擾。《看看你有多愛我》的媽媽怡安（楊謹華飾）是屬於樂於分享育兒大小事的那種──所以她自然就是要承擔當代網路亂象的那個箭靶。
社群曬孩風險各式各樣：孩子的照片肖像如今已是國際資安保護最重視的環節之一，未成年照片被非法下載使用或者意淫等問題事小，暴露日常生活細節以至於讓孩子遭到跟蹤、人身傷害與綁架情事就很大條！社群評價失控也容易危害孩子身心靈，對未來國家的主人翁都是心理健康負擔。尤其社群展示完美生活潮流絕非生命整體事實，容易將人教化為對於自我與對於家人和朋友的過度要求心態。
事實上，Z世代（數位原生代）早有不少人已經養成「對社群世界保持距離」的處世之道，包括有帳號純潛水、或拍照從來不以正臉示人等機制。然而《看看你有多愛我》的大女兒「凱希」（林思廷飾）其實沒得選擇：當她意識到不想被拍、不想被上傳的時候，其實早就沒有回頭路，因為全家的經濟已經扛在自己的門面身上。
劇集《看看你有多愛我》透過林思廷飾演一個既過度成熟、卻又適逢叛逆期的未成年網紅論述她遭遇的可能性：兒時就被攝影師意淫、長大還被認作「幻想中的完美女兒」並且擄走！幸好她的心理素質也算強大，自小被訓練出來的小大人態度語調、處變不驚的態度，一開始還能與綁架犯抗衡、甚至拿出「演技」來與之斡旋。林思廷的演出，除了將未成年網紅所會遭遇的風險做出呈現，她應對世界的沉穩態度其實也是網紅必備，做出了其中一種自保的示範。
「網紅遭批」如今已是社群名人的日常之必然。過往名人容易會被想像為聖人，如今觀眾都特別清醒，甚至別有居心。而像是楊謹華所飾演的網紅媽媽怡安，一來自己年輕時期就已經犯過錯事，二來後來是以單親媽媽身份「出道」，心態上本來就不會再把自己定位在道德至高點、或追求零負評的網紅人生。然而過多的酸民留言攻擊，仍是會造成身心傷害。
在《看看你有多愛我》的最後，歹徒甚至號召了網友來對怡安貼上「好媽媽」或「壞媽媽」的標籤遊戲，其實也是一種變相的網路霸凌。但作為兩位未成年女兒的母親，怡安其實永遠都要維持著極度堅強的狀態，到最後大概就連自己也已經分不清楚自已的抗壓力，是真的還是在假裝？
安迪沃荷曾說「一個人一生會有15分鐘的成名時間」，我們都不確定那一天何時會到來？但值得思考與注意的是，社群常見的網友攻擊文化無處不在。平時就應該要積極養成心理建設，以防有朝一日驟然在面對到排山倒海而來的網路惡意時，你也能夠隨時穿上心靈鎧甲，去做抵禦。
親子懸疑劇已在11月中播畢、迎來震撼大結局，除了楊謹華、林思廷、詹子萱飾演一家三口之外，還有紀培慧、古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖等實力派演員共同參演。全劇共6集，中華電信MOD、Hami Video熱播映中。
▶本文授權轉載自 雀雀看電影
