Kendall Jenner瑜伽褲清單曝光：除了Alo，這個英國品牌為什麼紅遍健身房？

新的一年，你為自己許下了什麼樣的願望？在節慶與狂歡過後，是否也悄悄在心裡替自己立下一個關於體態與生活的承諾？回到更規律的節奏，擁有一個讓自己感到自在、強韌的身體狀態呢？但想要真正開始行動，是不是往往得先從準備好工具開始；而一套既舒適又時髦的瑜伽服，正是提升動力的關鍵起點？但瑜伽褲怎麼挑？怎麼選？跟著超模Kendall Jenner 準沒錯。

Kendall Jenner新年穿搭就是瑜珈褲

對擁有2.84億Instagram追蹤者的Kendall Jenner而言，2026 年的第一則貼文，正是這樣的自律展現。Kendall Jenner沒有發節慶的狂歡照，而是回到最日常的健身場景，讓身體持續維持一如以往的完美狀態。然而，鏡頭中引人注目的，除了Kendall Jenner長期自我管理下的線條比例，還有那一套低調卻極具質感的Adanola咖啡色系健身造型：貼身、舒適、毫不張揚，卻精準傳遞一種關於紀律與時髦風格並存的生活方式以及態度。

咖啡色已是一種風格

近年秋冬，咖啡色系便一路從伸展台、街拍到社群平台全面發酵，成為這幾季最具說服力的中性色關鍵字。從深可可、摩卡棕到帶灰調的巧克力色，這些色階逐漸取代純黑與冷灰，成為秋冬造型中最溫暖、也最耐看的存在，低調卻又極度講究質感。而這股趨勢也延伸至運動與健身穿搭，因為咖啡色更貼近膚色、修飾線條，也讓原本功能導向的運動服，多了一層屬於生活風格的時尚語彙。而Kendall的這身健身造型，正是這波趨勢中最具代表性的展現。

在這樣的趨勢脈絡下，Kendall Jenner 所選擇的品牌也格外吸睛。他多次上身的Adanola，正是近近期在歐美迅速竄紅的運動服品牌之一。來自英國的Adanola以極簡剪裁、中性色調與高度實穿性聞名，刻意淡化運動服既有的機能張力，轉而強調貼近身體、融入日常的穿著狀態。這類設計不追求視覺刺激，卻極度考驗版型與布料本身的完成度，也正好呼應 Kendall 一貫低調卻精準的穿衣哲學。

Adanola爆紅什麼？

Adanola的崛起，並非來自顛覆性的設計，它主打回到衣櫥本質：如果一件運動服，能同時應付出門、訓練、居家與日常生活，它是否才真正貼近現代女性的節奏？這樣的思考，也成為Adanola所謂「 everyday uniform 」的核心——不為特定場合服務，而是為一天中的每一段狀態預備。

Adanola的瑜伽褲備受喜愛

從設計上看，Adanola深受北歐極簡美學影響，線條乾淨、色彩耐看，尤其以高度貼身卻不刻意誇張的緊身瑜伽褲輪廓，建立出極高辨識度。而且它不靠圖樣與標語取勝，而是回歸版型、布料與穿著感受成為主角，也正因如此，它在社群時代反而顯得格外受到追捧，除此之外，Adanola的售價也相當接地氣，因此，近年你在歐美大城市街頭頻繁看見的「ADA」字母上衣與托特包，就會知道他有多麼紅了。

Kendall Jenner的健身造型

Kendall Jenner健身穿搭

Kendall Jenner2026年的首張健身照，主角是一套貼身的 Adanola咖啡色運動套裝。這個來自英國的運動品牌近年在歐美社群快速竄紅，主打「Less effort, more presence」。剪裁簡潔、用色克制，卻極度講究貼合度與布料彈性。高腰緊身褲強調核心線條，卻不過度壓迫，線條乾淨，幾乎沒有多餘裝飾。

Kendall Jenner同款推薦

Adanola終極長袖上衣。

約65美元。

Kendall Jenner同款推薦

Adanola Impact 無縫緊身瑜伽褲。

約85美元。

Kendall Jenner同款推薦

Kendall Jenner的新年是從健身房開始的，除了一身吸睛的健身造型，他腳上穿著的亞瑟士運動鞋也備受注意。



Asics GT-2160 男女中性運動休閒鞋 1203A796-100。

約NT$3,580。

Kendall Jenner健身穿搭

除了Adanola，Kendall Jenner 也是 Alo Yoga 的長期愛用者。相較於英式冷靜的Adanola，來自洛杉磯的Alo更帶有一點「健身即生活風格」的態度：短版上衣、貼身連身褲、單車褲，經常出現在他的Pilates、重量訓練或雨天室內運動穿搭中。

Kendall Jenner健身穿搭

她特別偏好 深棕、黑巧克力色的 Alo 套裝，搭配棒球帽或極簡運動外套，讓整體造型在功能與時髦之間保持完美平衡。

Kendall Jenner同款推薦

Alo5 吋 Airlift Energy 短褲。約新台幣 3,300 元。

Kendall Jenner健身造型

咖啡色當然是Kendall Jenner近期的愛好色，但除此之外，低彩度的深藍色也是時髦精可以參考的健身造型選色唷。

