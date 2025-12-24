曾主導LINE與Yahoo日本合併案的關鍵人物、現任LINE Yahoo (LY Corporation) 代表取締役會長川邊健太郎，稍早宣布將於2026年6月卸任，結束其在Yahoo體系長達20多年的傳奇職涯。

一手促成LINE與Yahoo日本合併的LY Corporation會長川邊健太郎將於2026年卸任，轉戰AI創業

根據官方公告，川邊是以「個人因素」為由提出辭呈，預計在2026年6月舉辦的第31屆定期股東大會結束後正式離任。至於繼任人選，目前尚未公布。

功成身退：合併陣痛期結束，PayPay穩坐霸主

川邊健太郎隨後也在個人「X」感性發文，並且解釋離開的原因。他認為，隨著LINE與Yahoo日本的組織與服務整合順利完成，加上當年由他親手主導推動的PayPay行動支付，目前已經成為日本市佔率第一的國民級應用服務，作為經營者，認為「該做的事情已經做完了」。

廣告 廣告

這番話也暗示了LINE Yahoo在經歷了個資外洩風波、以及與韓國母公司NAVER的股權角力後，內部治理結構似乎已趨於穩定，讓他能夠放心地交棒。

下半場賭在AI：從網路巨頭回歸「創業家」

離開舒適圈後，川邊並未選擇退休養老，而是宣布將投身目前最火熱的AI浪潮。

他透露，未來將以個人身分進軍新事業，目標是打造一家結合AI與自動化技術的新創公司。目前他計畫先花一段時間「重新學習」，並且期待與各界人士交流請益。

對於這位早在1995年學生時期就創立IT創投「電腦隊」 (Dennou-tai)的老兵來說，這無疑是一次熱血的「回歸初心」。

日本網路史的重要推手

回顧川邊健太郎的經歷，幾乎等同於一部日本近代網路發展史。

1995年：創立創投公司「電腦隊」。

2000年：公司被收購，隨後進入Yahoo日本體系，曾擔任Yahoo! Mobile總製作人。

2018年：升任Yahoo日本社長暨執行長，帶領公司轉型。

2019-2023年：主導Z Holdings與LINE的合併談判，並且於2023年出任新公司LINE Yahoo的會長。

更多Mashdigi.com報導：

數發部「台灣主權AI語料庫」Beta版上線，首波釋出6億組Token規模正體中文資料

Pixel 10獨佔功能下放？ 傳Google擬將「Magic Cue」簡化為「情境建議」、推向Android全生態

台積電2nm製程產能被蘋果、NVIDIA包下，傳AMD、Google轉向三星洽談代工