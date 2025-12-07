KENZO by NIGO Holiday限定系列 邀來小兔子KALI一起過節

KENZO by NIGO Holiday限定系列以可愛小兔KALI為主角帶出節慶氛圍。（惇聚國際提供）

延續2025秋冬系列首次亮相的俏皮角色KALI，KENZO藝術總監NIGO再度讓這隻可愛小兔登場，以節慶時節的愉悅與懷舊為起點，透過不同的主題圖像演繹，將KALI置入充滿故事性的聖誕節慶視覺之中，以柔亮色調、季節符號與冬季特有的清冷氛圍，交織出輕盈且具有節奏感的Holiday限定系列新篇章。

Holiday限定系列的亮點之一是KALI以童趣視角出發，在雪地裡留下雪天使「Snow Angel」的姿態，勾勒出冬季純真而無拘的快意，為系列打開一個輕鬆而充滿想像力的入口。靈感源自聖誕禮物包裝與節日時分的祝福傳遞，紅白拐杖糖轉化為圖像元素，延伸出KENZO Greetings的視覺方向，成為節慶語彙。

冰川藍針織KALI開襟衫。NT$23,300（惇聚國際提供）

品牌也貼心的推出多款節慶小物做為禮品選擇，包括凝結雪景意象的水晶球、以冬日色彩呈現的馬克杯，以及日常實用的卡夾與零錢包，呼應Holiday限定系列的俏皮精神。

黑色KALI針織上衣。NT$21,800（惇聚國際提供）

銀色箔飾KALI圍巾。NT$25,800（惇聚國際提供）

多彩KALI水晶球。NT$4,300（惇聚國際提供）

紅色KALI零錢包。NT$8,800（惇聚國際提供）

