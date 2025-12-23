Kep1er台北開唱全員齊喊「不想走」 加碼耶誕安可甜暈全場

Kep1er日前在台開唱，唱到不想走。FANME提供

韓國女團Kep1er日前（20日）在台大體育館開唱，被台北歌迷感動的她們唱到直說「不想走」，還應景戴上可愛的聖誕頭飾安可，更加碼唱了耶誕歌，展現團隊優美合音！

Kep1er感謝台灣歌迷一直給予她們支持與力量。FANME提供

Kep1er今年頻繁來台，年初來台參加除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，4月登上台北國際會議中心舉辦見面會，日前又來台辦個唱，誠意滿點地把巡演最終場獻給台灣歌迷。演唱會上她們除了飆唱〈BUBBLE GUM〉、〈WA DA DA〉、〈Up!〉等代表歌曲，還輪番帶來東方神起的〈MIROTIC〉、少女時代的〈I GOT A BOY〉等經典歌，向前輩致敬。

演唱會尾聲時，小婷特別介紹舞台秘辛，「大家有發現，〈BUBBLE GUM〉的開場把在KCON LA上表演的開場稍微重新編曲了？」台下的熱情應援，也讓她們捨不得離開，多娟語出驚人表示：「聽說演出接近尾聲了，還是我們乾脆假裝不知道，從頭再開始呢？」全部的團員都搶著舉手說不想走，伊葉、江崎光則大方在台上教Kep1ian（粉絲名）如何把Kep1er叫出來安可，最後全場乾脆一起練習大喊「Kep1er」，現場氣氛可愛又不捨。

Kep1er相約下次再來台。FANME提供

安可時她們賣力帶來〈Shine〉等歌曲，唱到〈Rewind〉時更走下舞台與粉絲零距離互動。拍照環節時粉絲驚喜送上應援影片，一段段Kep1ian Cover舞蹈片段讓團員們陣陣驚奇，多娟尤其驚訝大家的韓文都太好了！團員們最後感性致謝Kep1ian一路以來的陪伴，在溫馨氣氛中為這場巡演畫下最燦爛、也最難忘的句點。



