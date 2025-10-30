Kep1er守約再來台！宣布12/20台大開唱 搶票倒數預備

韓國人氣女團Kep1er。（圖／FANME提供）





韓國人氣女團Kep1er首次巡迴演唱會《2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia] IN TAIPEI》，將於2025年12月20日晚上7點在台大綜合體育館一樓盛大演出，Kep1er再度甜辣登陸台北場，象徵「命運重啟」的夢幻演出，被粉絲形容是「一年最想許願成功的宇宙約定。」

Kep1er八月發行第七張迷你專輯《BUBBLE GUM》後再度引發熱潮掀熱議，有別於過往清純形象的風格，專輯加入House、EDM元素，甜辣電音中藏著滿滿Girl Crush氣場，展現女力與爆發力，每首歌曲都充滿了強勁節奏，主打歌〈BUBBLE GUM〉更直率表達強烈個性魅力，甜辣又叛逆，完整展現Kep1er衝擊性的大蛻變。

韓國人氣女團Kep1er巡迴演唱會《2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia] IN TAIPEI》。（圖／FANME提供）

韓國人氣女團Kep1er巡迴演唱會《2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia] IN TAIPEI》。（圖／FANME提供）

台北場巡演以「Into The Orbit : Kep1asia」為主題，從首爾啟航橫跨亞洲，Kep1er以「還記得我們的約定嗎？」為開場宣言，象徵思念的光穿越宇宙，終於在台北與粉絲相會。Kep1er特別向粉絲喊話：「粉絲的光，才是我們的星，12月20日見！」，團員們將以嶄新的歌舞編排、視覺特效與互動橋段，預告台北站將帶來更成熟、帶反轉的全新舞台展開，帶領粉絲一同進入夢幻宇宙，歡迎粉絲準備好燈海與應援口號，於12月點亮屬於Kep1er與Kep1ian的夢幻宇宙。

Kep1er團員趣味話題曝光：「凌晨量體脂」、「珍奶日常」！Kep1er開啟全新篇章，成員們都相當期待來台會粉，紛紛為台北場暖身備戰，成員金采炫自爆為了維持舞台狀態，每天凌晨量體脂，讓粉絲笑虧她是「宇宙健康代表」，而成員氣氛擔當江多娟則在練舞間隙被捕捉邊跳邊喝珍奶，笑說：「來台北一定要挑戰每天一杯！」，引來粉絲瘋傳：「Kep1er珍奶挑戰賽正式開跑！」

Kep1er透過FANME傳達了對粉絲們的想念，帶著再次相見的悸動，增添了不少期待值。現場不僅將重現首爾場的宇宙概念舞台，夢寐以求的互動橋段「全場HI-BYE福利」、「台北專屬小卡」、「親簽拍立得與團體合照」等福利讓粉絲收穫滿滿，12／20要完成Kep1er穿越時空重啟約定，展開最夢幻最閃耀的宇宙舞台！ 活動詳情請洽FANME社群，門票將於 11月8日(六）中午12:00於KKTIX平台正式開賣，



