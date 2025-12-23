Kep1er巡演終點獻台北！多娟捨不得走驚吐：想從頭唱

Kep1er20日晚間在台大體育館舉辦出道以來首次巡迴演唱會。（圖／FANME提供）





南韓女團Kep1er出道3年累積高人氣，深受全球粉絲喜愛。今年初她們曾來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》，4月登上台北國際會議中心舉辦見面會，短短數月便再次與Kep1ian（官方粉絲名稱）重逢。Kep1er20日晚間在台大體育館舉辦出道以來首次巡迴演唱會《Into The Orbit : Kep1asia》，以台北作為巡演終點站，與粉絲一同完成這趟別具意義的星際旅程。

Kep1e巡迴演唱會台北站於20日在台大體育館登場，隨著亮黃色華麗燈光灑下，成員們穿著白色具有科技感的俐落服裝現身，一連帶來4首歌曲〈MVSK〉、〈LVLY〉、〈Yum〉、〈Don’t Be Dumb〉揭開演出序幕，巡演最後一站來到台北，有眞率先用中文打招呼「大家過得好嗎」，成員輪流與歌迷問候，炒熱現場氣氛。而休寧巴伊葉努力用中文說出：「有『我今天是第一次看Kep1er 的人嗎？』」結果全場沒聽懂，引起陣陣歡笑聲。

成員們精心安排分組演出，輪番上陣帶來不同面貌的合作舞台，先由小婷、有眞帶來穿上改良式西裝套服，大秀長腿、惹火演唱〈Trouble Maker〉；緊接著休寧巴伊葉、江崎光俏皮可愛的Paul Russell〈That Girl〉，兩位強勁的hip-hop實力又帥又可愛，還到台邊送出娃娃互動，超級親民；再來是多娟、采炫致敬前輩東方神起的歌曲〈MIROTIC〉，采炫展實力飆完美高音，讓全場氣氛沸騰到不行；最後合體唱著少女時代的〈I GOT A BOY〉，性感、甜美、帥氣魅力一次獻給粉絲。

Kep1er為粉絲獻上經典舞台。（圖／FANME提供）

有真說到：「終於可以把這個舞台在現場展現給大家！」他們也重新示範火辣雙人舞，引起大尖叫，小婷：「大家是不是更喜歡這個版本？」江崎光搞笑在一旁說：「我也要！」〈MIROTIC〉演出前的帥氣喊麥：「準備好了嗎？」，今天由多娟來完成，她笑說：「語言的部分就用氣勢來完成！」伊葉則特別將自己的部分增添感性氛圍，被拱示範時卻被躲在背後的江崎光嚇到，非常可愛。而小婷說成員們一直很努力「希望下一次來就不需要翻譯！」讓全場Kep1ian超期待！

演唱會進入尾聲，Kep1er換上清爽夏日水手風服裝，為粉絲獻上他們的經典舞台，〈BUBBLE GUM〉、〈WA DA DA〉、〈Up!〉、〈Double Up!〉，電子重拍舞曲連發，現場氣氛層層堆疊到最高潮階段，采炫的喊麥「Taipei make some noise!」更是讓歌迷尖叫聲幾乎掀頂！

小婷特別介紹舞台秘辛：「大家有發現，〈BUBBLE GUM〉的開場把在KCON LA上表演的開場稍微重新編曲了？」台下熱情應援，也讓她們捨不得離開，多娟語出驚人表示：「聽說演出接近尾聲了，還是我們乾脆假裝不知道，從頭再開始呢？」全部的團員都搶著舉手說不想走，伊葉、江崎光則大方在台上教Kep1ian如何把Kep1er叫出來安可，最後全場乾脆一起練習大喊「Kep1er」，現場氣氛可愛又不捨。

在Kep1ian喊著「Kep1er」的聲聲應援下，Kep1er再次站回舞台上，全員特別戴上可愛的聖誕頭飾，帶來歌曲〈Shine〉、唱到〈Rewind〉時他們走下舞台與粉絲零距離互動，還加碼清唱聖誕歌曲，展現團隊優美合音！拍照環節時粉絲驚喜送上應援影片，一段段Kep1ian Cover舞蹈片段讓團員們陣陣驚奇，多娟尤其驚訝大家的韓文都太好了！

團員們最後感性致謝Kep1ian一路以來的陪伴，江崎光：「感到辛苦的時候想起粉絲也會得到力量。」多娟：「我們會帶著這個能量，很快回來！」小婷：「因為有你們在我們才能發光發熱！」采炫：「下一次我來的時候要用中文來說感言！」伊葉：「真的很感謝大家填滿了演出現場，我愛你們，聖誕快樂！」有眞承諾：「我們會盡快再以帥氣的模樣與大家見面的，在那天到來以前，我們都要健康，期待再次見面的日子到來。」Kep1er與Kep1ian用溫馨氣氛為這場巡演畫下最燦爛、也最難忘的句點。



