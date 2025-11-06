Kep1er演唱會 11/8 KKTIX開賣！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新
韓國女團Kep1er時隔8個月再度宣布來台開唱！《2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]》巡迴演出將於12/20在台大綜合體育館登場，此次演出場館再升級，能夠與更多Kep1ian（官方粉絲名）見面！Kep1er自從選秀節目《Girls Planet 999》出道以來，不斷以強勁實力與熱情舞台吸引粉絲，這次巡演從首爾站起航一路到福岡、東京，如今來到台北，將帶來《WA DA DA》、《Shooting Star》等熱門歌曲，以及新歌《BUBBLE GUM》與粉絲見面。Kep1er演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。
Kep1er演唱會｜時間地點
演出日期：2025/12/20（六）19:00
演出地點：台大綜合體育館一樓
Kep1er演唱會｜售票時間
售票時間：2025/11/08（六）12:00
售票平台：KKTIX
Kep1er演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$ 5980 / NT$ 5280 / NT$ 4680 / NT$ 3880
座位圖：
Kep1er演唱會｜粉絲福利
本次演唱會票券皆為組合票券，一張票券包含演唱會門票+福利抽選券。每票價可抽選的福利不同，請詳閱福利說明圖。
票價$5,980為$5,880演出票券+$100福利
票價$5,280為$5,200演出票券+$80福利
票價$4,680為$4,620演出票券+$60福利
票價$3,880為$3,860演出票券+$20福利
身障票價$1,940為$1,920演出票券+$20福利
福利內容：
$100福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE+親簽海報抽獎資格＋彩排＋團體合照（10人一組）抽獎資格＋親簽拍立得（隨機）抽獎資格。
$80福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE+親簽海報抽獎資格＋彩排抽獎資格＋團體合照（10人一組）抽獎資格+親簽拍立得（隨機）抽獎資格。
$60福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE+親簽海報抽獎資格+彩排抽獎資格。
$20福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE。
Kep1er演唱會｜必聽歌單
《WA DA DA》
《Shooting Star》
《BUBBLE GUM》
《Yum》
《Giddy》
《Straight Line》
《TIPI-TAP》
（影片來源：Kep1er YouTube，如遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
● 2025 金唱片頒獎典禮：2026/1/10 台北大巨蛋登場
● 王心凌演唱會：2026/1/23、1/24 台北小巨蛋開唱
● 卡倫史考特 Calum Scott演唱會：2026/1/31 高雄巨蛋開唱
● 頑童MJ116演唱會：2026/1/31 台中洲際棒球場開唱
● OneRepublic演唱會：2026/3/4 台北小巨蛋開唱
其他人也在看
五月天跨年演唱會11/9開賣！6場次時間地點、售票時間、票價座位一次看
五月天今年跨年演唱會時間出爐，12/27、12/28、12/31、1/1、1/3、1/4將在台中洲際棒球場舉辦6場《五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版》，除了有絢爛舞美、巨型球幕、智慧螢光海等精美設計，展現五月天跨世代搖滾魅力，12月還有台中Maydayland 特製五大球將登場，更多限定驚喜、地點和資訊詳情都將陸續公布。五月天跨年演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 週前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 21 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 13 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 17 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
《夜市王2》受影響？阿達自首閃兵30萬交保 電視台回應了
演藝圈閃兵風暴持續延燒，繼薛仕凌後，阿達（昌璟翔）昨（5日）前往新北地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。外界關心此事件是否影響《夜市王》第2季籌備，對此，《緯來電視》表示：「目前還在了解狀況中，謝謝大家關心。」鏡新聞 ・ 2 小時前
謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝 控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友閨密、「最強奶媽」謝薇安飛往當地，想在第一現場了解狀況，並發文表明是最後一次發聲，「知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 3 小時前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 1 天前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 1 天前
洪榮宏遭疑罹癌！雙目緊閉「教友祈禱畫面曝」本人回應了
娛樂中心／張予柔報導台語金曲歌王洪榮宏曾獲得金曲獎最佳男演唱人獎、最佳方言歌曲男演唱人獎，經典台語歌曲膾炙人口，曾橫掃台灣的各個角落，為台語歌曲在台灣音樂界地位的確立有重要的貢獻。日前因身體健康亮紅燈，動刀處理多年隱疾，消息曝光後讓大批粉絲相當緊張。所幸經紀人今（5）日透露，洪榮宏接受完手術，目前已順利出院，他本人也在臉書報平安。民視 ・ 19 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前