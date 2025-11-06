Kep1er演唱會 11/8 KKTIX開賣！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新

韓國女團Kep1er時隔8個月再度宣布來台開唱！《2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]》巡迴演出將於12/20在台大綜合體育館登場，此次演出場館再升級，能夠與更多Kep1ian（官方粉絲名）見面！Kep1er自從選秀節目《Girls Planet 999》出道以來，不斷以強勁實力與熱情舞台吸引粉絲，這次巡演從首爾站起航一路到福岡、東京，如今來到台北，將帶來《WA DA DA》、《Shooting Star》等熱門歌曲，以及新歌《BUBBLE GUM》與粉絲見面。Kep1er演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。

Kep1er演唱會12/20在台大綜合體育館登場。（圖／FANME）

Kep1er演唱會｜時間地點

演出日期：2025/12/20（六）19:00

演出地點：台大綜合體育館一樓

Kep1er演唱會｜售票時間

Kep1er演唱會｜票價、座位圖

演出票價：NT$ 5980 / NT$ 5280 / NT$ 4680 / NT$ 3880

座位圖：

Kep1er演唱會票價、座位圖。（圖／FANME）

Kep1er演唱會｜粉絲福利

本次演唱會票券皆為組合票券，一張票券包含演唱會門票+福利抽選券。每票價可抽選的福利不同，請詳閱福利說明圖。

票價$5,980為$5,880演出票券+$100福利

票價$5,280為$5,200演出票券+$80福利

票價$4,680為$4,620演出票券+$60福利

票價$3,880為$3,860演出票券+$20福利

身障票價$1,940為$1,920演出票券+$20福利

福利內容：

$100福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE+親簽海報抽獎資格＋彩排＋團體合照（10人一組）抽獎資格＋親簽拍立得（隨機）抽獎資格。

$80福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE+親簽海報抽獎資格＋彩排抽獎資格＋團體合照（10人一組）抽獎資格+親簽拍立得（隨機）抽獎資格。

$60福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE+親簽海報抽獎資格+彩排抽獎資格。

$20福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE。

Kep1er演唱會購票福利。（圖／FANME）

Kep1er演唱會｜必聽歌單

《WA DA DA》

《Shooting Star》

《BUBBLE GUM》

《Yum》

《Giddy》

《Straight Line》

《TIPI-TAP》

（影片來源：Kep1er YouTube，如遭移除敬請見諒）

