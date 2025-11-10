Kep1er演唱會 12/20台大體育館開唱！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新
韓國女團Kep1er時隔8個月再度宣布來台開唱！《2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit: Kep1asia]》巡迴演出將於12/20在台大綜合體育館登場，此次演出場館再升級，能夠與更多Kep1ian（官方粉絲名）見面！Kep1er自從選秀節目《Girls Planet 999》出道以來，不斷以強勁實力與熱情舞台吸引粉絲，這次巡演從首爾站起航一路到福岡、東京，如今來到台北，將帶來《WA DA DA》、《Shooting Star》等熱門歌曲，以及新歌《BUBBLE GUM》與粉絲見面。Kep1er演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。
Kep1er演唱會｜時間地點
演出日期：2025/12/20（六）19:00
演出地點：台大綜合體育館一樓
Kep1er演唱會｜售票時間
售票時間：2025/11/08（六）12:00
售票平台：KKTIX
Kep1er演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$ 5980 / NT$ 5280 / NT$ 4680 / NT$ 3880
座位圖：
Kep1er演唱會｜粉絲福利
本次演唱會票券皆為組合票券，一張票券包含演唱會門票+福利抽選券。每票價可抽選的福利不同，請詳閱福利說明圖。
票價$5,980為$5,880演出票券+$100福利
票價$5,280為$5,200演出票券+$80福利
票價$4,680為$4,620演出票券+$60福利
票價$3,880為$3,860演出票券+$20福利
身障票價$1,940為$1,920演出票券+$20福利
福利內容：
$100福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE+親簽海報抽獎資格＋彩排＋團體合照（10人一組）抽獎資格＋親簽拍立得（隨機）抽獎資格。
$80福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE+親簽海報抽獎資格＋彩排抽獎資格＋團體合照（10人一組）抽獎資格+親簽拍立得（隨機）抽獎資格。
$60福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE+親簽海報抽獎資格+彩排抽獎資格。
$20福利內容：台北專屬小卡（一套）＋HI-BYE。
Kep1er演唱會｜必聽歌單
《WA DA DA》
《Shooting Star》
《BUBBLE GUM》
《Yum》
《Giddy》
《Straight Line》
《TIPI-TAP》
（影片來源：Kep1er YouTube，如遭移除敬請見諒）
