Kep1er預約年底再訪台！ 成員每天量體脂：維持最佳狀態
韓國女團Kep1er宣布12月20日將重返台北，在台大體育館1樓開唱，這場象徵「命運重啟」的夢幻演出，被粉絲形容是「一年最想許願成功的宇宙約定」，Kep1er特別向粉絲喊話：「粉絲的光，才是我們的星，12月20日見！」門票將於 11月8日中午12點於KKTIX平台正式開賣！
Kep1er自8月發行第7張迷你專輯《BUBBLE GUM》後再度引發熱潮掀熱議，有別於過往清純形象的風格，專輯加入House、EDM元素，甜辣電音中藏著滿滿Girl Crush氣場，展現女力與爆發力，每首歌曲都充滿了強勁節奏，主打歌〈BUBBLE GUM〉更直率表達強烈個性魅力，甜辣又叛逆，完整展現Kep1er衝擊性的大蛻變。
Kep1er巡演以「Into The Orbit : Kep1asia」為主題，從首爾啟航橫跨亞洲，Kep1er以「還記得我們的約定嗎？」為開場宣言，象徵思念的光穿越宇宙，終於在台北與粉絲相會。
Kep1er預告珍奶挑戰賽
成員們都相當期待來台會粉絲，紛紛為台北場暖身備戰，成員金采炫自爆為了維持舞台狀態，每天凌晨量體脂，讓粉絲笑虧她是「宇宙健康代表」，氣氛擔當江多娟則在練舞間隙被捕捉邊跳邊喝珍奶，笑說：「來台北一定要挑戰每天一杯！」引來粉絲瘋傳：「Kep1er珍奶挑戰賽正式開跑！」
Kep1er多元福利寵台粉
Kep1er也祭出「全場HI-BYE福利」、「台北專屬小卡」、「親簽拍立得與團體合照」等福利，演出票價共有新台幣5980元、5280元、4680元、3800元等，11月8日中午12點於KKTIX平台正式開賣，購票詳洽FANME。
