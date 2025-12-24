Kep1er 一年來台三次！震驚台粉「韓文太好」 演唱會唱到不想走

四季線上／陳軒泓 報導

韓團 Kep1er 出道三年來在全球各地累積高人氣，年初曾來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》，4月登上台北國際會議中心舉辦見面會，而20日他們再度來台，舉辦出道以來首次巡迴演唱會，以台北作為巡演終點站，成員們精心安排分組演出，先由小婷、有眞帶來穿上改良式西裝套服，大秀長腿、惹火演唱〈Trouble Maker〉；緊接著休寧巴伊葉、江崎光俏皮可愛的 Paul Russell〈That Girl〉，還到台邊送出娃娃互動；再來是多娟、采炫致敬前輩東方神起的歌曲〈MIROTIC〉，采炫展實力飆完美高音，讓全場氣氛沸騰；最後合體唱著少女時代的〈I GOT A BOY〉，性感、甜美、帥氣魅力一次獻給粉絲。

韓團 Kep1er 來台開演唱會（照片提供：FANME）

小婷特別介紹舞台秘辛：「大家有發現，〈BUBBLE GUM〉的開場把在 KCON LA 上表演的開場稍微重新編曲了？」台下熱情應援，也讓她們捨不得離開，多娟語出驚人表示：「聽說演出接近尾聲了，還是我們乾脆假裝不知道，從頭再開始呢？」全部的團員都搶著舉手說不想走，伊葉、江崎光則大方在台上教粉絲如何把 Kep1er 叫出來安可，最後全場乾脆一起練習大喊「Kep1er」，現場氣氛可愛又不捨。

Kep1er 成員唱到捨不得離開（照片提供：FANME）

在粉絲聲聲應援下，Kep1er 再次站回舞台上，全員特別戴上可愛的聖誕頭飾，帶來歌曲〈Shine〉、唱到〈Rewind〉時他們走下舞台與粉絲零距離互動，還加碼清唱聖誕歌曲，展現團隊優美合音，拍照環節時粉絲驚喜送上應援影片，一段段 Cover 舞蹈片段讓團員們陣陣驚奇，多娟尤其驚訝大家的韓文都太好了！

Kep1er 驚喜嗨唱聖誕歌（照片提供：FANME）

