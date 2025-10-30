Kep1er 12月來台開唱放話每天喝珍奶 搶票時間、票價、福利一次看

【緯來新聞網】韓國人氣女團Kep1er首次巡迴演唱會，被粉絲形容是「一年最想許願成功的宇宙約定」，將於12月20日在台大體育館舉辦台北場《2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia] IN TAIPEI》。Kep1er將以「還記得我們的約定嗎？」為開場宣言，特別向粉絲喊話：「粉絲的光，才是我們的星，12月20日見！」成員們為了此趟來台，還搞笑發起珍奶挑戰，喊話要挑戰「一天一杯」」。

Kep1er 首次巡迴將於12月舉辦台北場。（圖／FANME提供）

Kep1er 8月發行全新專輯《BUBBLE GUM》，有別於過往清純形象的風格，專輯加入House、EDM元素，甜辣電音中藏著滿滿Girl Crush氣場。Kep1e將帶來嶄新的歌舞編排、視覺特效與互動橋段，預告台北站將帶領粉絲一同進入夢幻宇宙。

Kep1er 12月來台開唱會台粉。（圖／FANME提供）

Kep1er成員們都相當期待來台會粉，紛紛為台北場暖身備戰，成員金采炫自爆為了維持舞台狀態，每天凌晨量體脂，讓粉絲笑虧她是「宇宙健康代表」，而成員氣氛擔當江多娟則在練舞間隙被捕捉邊跳邊喝珍奶，笑說：「來台北一定要挑戰每天一杯！」，引來粉絲瘋傳：「Kep1er珍奶挑戰賽正式開跑！」



Kep1er將於12月20日晚上7點，在台大綜合體育館演出，至於8月就因健康因素休息的成員永恩，這次則確定不會參與台北場演出。門票將於 11月8日中午12:00於KKTIX平台正式開賣，票價包括5980元、5280元、4680元、3880元，並有互動橋段「全場HI-BYE福利」、「台北專屬小卡」、「親簽拍立得與團體合照」等福利，詳情請洽主辦。





2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia] IN TAIPEI

將於 2025/11/8 (六) 中午12:00 開賣

https://kktix.com



🪐演出日期：2025/12/20 (六) 07:00 PM （實際演出時間以現場公告為準）

🪐演出地點：台大綜合體育館一樓

🪐售票時間：2025/11/08 (六) 12:00PM

🪐售票網站：KKTIX售票系統

🪐演出票價：NT$ 5980 / NT$ 5280 / NT$ 4680 / NT$ 3880

🪐 粉絲福利：全場HI-BYE、台北場專屬小卡（隨機）、親簽海報、彩排、團體合照（一組20人 / 共20組）、親簽拍立得。

Kep1er 12月台北場票價。（圖／FANME提供）

Kep1er 12月台北場粉絲福利。（圖／FANME提供）

