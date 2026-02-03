Keril韋喆2026首發情歌 Burn Me Down全球上架

記者周毓洵／臺北報導

Keril韋喆2026首發單曲「Burn Me Down」全球上架，將來臺12年累積的生活體驗與跨文化視角，轉化為全新音樂作品。來自加勒比海國家聖露西亞的他，持續以標誌性的靈魂唱腔結合R&B曲風，為新的一年揭開創作新篇章，也展現他在臺灣扎根多年後，更成熟、自在的音樂樣貌。

「Burn Me Down」描寫人在感情中反覆拉扯的狀態，Keril韋喆坦言，靈感多少來自自身經驗，但並非指向單一事件，而是將過去在不同關係中累積的情緒濃縮而成。他希望這首歌能替那些平時不一定說出口、卻深埋心底的感受找到出口，讓聽眾在旋律中與自己的心事對話。律動感十足的節奏，加上層層堆疊的靈魂唱腔，讓「Burn Me Down」不只是一首情歌，更像是一段人生狀態的寫照。

回顧2025年，對Keril韋喆而言可說是關鍵的「豐收年」。不僅推出個人專輯、來臺發展滿12年，也在居留臺灣滿11年之際，正式取得臺灣永久居留證。同年因參與節目《最強的身體》獲得更多關注，也跨足戲劇演出，在《不如海邊吹吹風》中與陳柏霖同框，展現音樂之外的多元可能。

來自加勒比海國家聖露西亞的Keril韋喆，12年前跨越超過15000公里來到臺灣，從學中文、唱華語歌開始，一步步在這片土地扎根。他將這些年累積的生活體驗與歸屬感，轉化為「Burn Me Down」更成熟、誠實的音樂表現，也讓作品多了一層時間與人生的重量。

展望2026 年，Keril韋喆形容那將是「合作的一年」，希望保持開放的心態，嘗試各種真誠、有趣的跨界合作。他也點名期待有機會與OZI合作，認為彼此風格的差異很可能激盪出新的火花。對韋喆而言，不論身分如何延伸，始終不變的是持續做自己相信、也真正喜歡的事情，在音樂與表演之間穩穩前行。

來臺發展 12 年，Keril韋喆將生活體驗與歸屬感，轉化為更成熟的音樂創作。（川流音樂提供）

Keril韋喆2026年推出全新單曲「Burn Me Down」，以 R&B 曲風唱出感情裡最靠近失控邊緣的矛盾心境。（川流音樂提供）

韋喆（中）《不如海邊吹吹風》與陳柏霖（右）對戲，跨足戲劇圈！（川流音樂提供）

Keril韋喆（左）因參與節目《最強的身體》獲得更多關注。（川流音樂提供）