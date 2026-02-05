KEV、PHK熱門號牌登場 高雄市區監理所推動透明化網路標售

記者鍾和風/高雄報導

交通部公路局高雄市區監理所表示，為提供民眾公開透明的號牌競標管道，將於115年3月2日至4日辦理自用大貨車及普通重型機車號牌網路標售作業。本次標售內容包含自用大貨車號牌KEV代碼（第1次標售，標售區間為2001至3555），以及普通重型機車號牌PHK代碼（第2次標售，標售號碼為1122、1133、1155、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、6677等16付），歡迎有意競標之民眾踴躍參與。

高雄市區監理所指出，有意競標者請事先備妥自然人憑證及信用卡或金融卡，並加入「監理服務網」會員後，即可於標售期間透過網路方式參與競標。

高雄市區監理所提醒，當競標者所設定的最高競標金額或實際出價金額達新臺幣30萬元時，須先以線上轉帳方式繳交20%的保證金，即新臺幣6萬元，完成繳納後方可對該號牌持續出價。若得標後未於規定期限內繳交全部得標金額，該筆保證金將予以沒收，並同時禁止該競標者參與號牌競標及選號資格1年，請投標人務必留意相關規定，以免影響自身權益。

高雄市區監理所強調，為保障投標人權益，投標前請務必詳閱投標須知及相關流程說明，所有詳細資訊均已公布於「監理服務網－選號標牌」專區。如有疑問，歡迎撥打洽詢電話07-3613161分機106劉小姐。