Kevin Atlas來台「友善籃框在逢甲」用籃球點亮青年生命之光
逢甲大學EMBA學術發展基金會主辦的公益籃球勵志活動「友善籃框在逢甲 FRIENDLY HOOPS @ FCU」於今(30)日熱烈登場，活動邀請美國前NCAA一級籃球員獨臂球王Kevin Atlas及多位國際球員來台，與活動主持人李明依結合籃球，傳遞運動平權與正向能量。
▲現場來賓共同肯定「友善籃框」以實際行動推動友善運動場域與社會共融的理念。（記者廖美雅拍攝）
現場來賓雲集，包括立法院副院長江啟臣、台中市政府運動局長游志祥與立法委員廖偉翔、逢甲大學董事長高承恕、等人親臨致詞，共同肯定「友善籃框」以實際行動推動友善運動場域與社會共融的理念。副院長江啟臣更親自換上球鞋下場參賽，展現對運動平權的熱情支持，贏得觀眾熱烈掌聲。
活動中，Kevin Atlas 以〈讓夢想無障礙，讓生命投出光〉為題進行勵志演講，分享自己從失去左臂到成為美國頂尖球員的歷程，感動全場。隨後舉行的「3對3友善籃球賽」由國際球員與逢甲校隊共同參與，象徵「尊重、共融與勇氣」的精神，讓球場成為最動人的生命舞台。
▲副院長江啟臣更親自換上球鞋下場參賽，展現對運動平權的熱情支持。（記者廖美雅翻攝）
逢甲大學學術發展基金會董事長黃駿霖表示，此次活動不僅是一場比賽，更是一場啟發青年勇氣與行動力的生命教育行動。
學校期盼從校園出發，推動運動平權，讓「友善」成為社會共通的語言，並持續為青年與身心障礙族群搭起夢想的橋樑。
