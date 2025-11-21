微軟稍早舉辦 Xbox Partner Showcase，除了帶來多款第三方遊戲的最新消息外，也針對 Windows 掌機體驗與經典遊戲保存釋出了重要更新。

Xbox合作夥伴預覽重點彙整：Ally X「全螢幕模式」下放、Zork 代碼開源，多款遊戲登上Xbox

Windows 掌機體驗升級：Ally X「全螢幕模式」下放

首先，微軟宣布將原先在 ROG Xbox Ally X 上備受好評的 Windows「全螢幕體驗」 (Full Screen Experience, FSE)，自 11 月 21 日起開放給所有其他的 Windows 11 掌機使用。

FSE 讓掌機用戶能活在一個觸控與控制器友善的 Xbox PC 應用介面中，而非傳統的 Windows 桌面。該啟動器整合了 Steam、Epic Games Store 等多個遊戲庫，並優化了資源佔用與設定流程。

微軟更透露，計畫近期將此體驗帶到「更多 Windows 11 PC 外型規格」上，這似乎也為下一代 Xbox 可能更像 PC 的傳聞增添了可信度。

經典保存：《Zork》三部曲代碼開源

在遊戲保存議題上，微軟宣布將經典文字冒險遊戲《Zork》 (魔域)三部曲的程式碼，以 MIT 授權條款進行開源 (Open Source)。此舉由微軟開源辦公室、Xbox 與 Activision 共同推動，旨在保存這些互動小說的里程碑作品供後世研究與教育。

遊戲陣容：Total Chaos、Dave the Diver、Reanimal

多款遊戲也在此次活動中亮相或宣布登陸 Xbox 平台：

• 《Total Chaos》： 這款源自《Doom II》模組的生存恐怖遊戲，終於以獨立作品之姿登陸 Xbox Series X/S、PS5 與 PC，並同步加入 Game Pass。遊戲風格強烈，並由《沉默之丘》作曲家山岡晃 (Akira Yamaoka) 操刀配樂。

• 《Dave the Diver》 (潛水員戴夫)： 備受好評的海洋冒險管理遊戲終於補齊 Xbox 版本，包含所有已推出的 DLC。新預告片甚至玩了「戴夫在海上用 ROG Xbox Ally X 玩遊戲」的後設梗。

• 《Reanimal》： 由《Little Nightmares》開發商 Tarsier Games 打造的雙人合作恐怖遊戲，確定於 2026 年 2 月 13 日發售，今日起釋出試玩版。

• 《Vampire Crawlers》： 《Vampire Survivors》開發商 Poncle 揭曉了全新衍生作品。這是一款結合地城探索的 Roguelike 卡牌構築遊戲 (Deckbuilder)，預計 2026 年推出並首發 Game Pass。

此次展示遊戲陣容：

